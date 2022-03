Februarja pred petimi leti smo v Novicah objavili zgodbo o težavah​ Bogomila Počkaja iz Harij pri Ilirski Bistrici. Nakopal si jih je na Kitajskem, v Sloveniji pa so se še povečale. Počkaj je med delom na drugi strani sveta spoznal bodočo ženo Liang, pred osmimi leti sta dobila hčer. Potem se je cela družina oktobra 2016 preselila k nam. Začeli so se zapleti, dva meseca po prihodu je posredovala policija, Kitajko so z otrokom namestili v krizni center, od tam sta se obe vrnili na Kitajsko. Vsi Počkajevi napori, da bi vzpostavil stik z njima, ko sta bili pri nas v varni hiši, so bili zaman. &r...