Črnograditelji pazite se! Toliko objektov za rušenje ima na seznamu gradbena inšpekcija

Do sredine maja letos je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za naravne vire in prostor opravila 2065 inšpekcijskih pregledov.

V inšpekcijskih zadevah je bilo doslej uvedenih 701 inšpekcijskih postopkov. Izdanih je bilo 312 inšpekcijskih odločb za odpravo nepravilnosti, 52 sklepov o denarni kazni v višini 130.650,00 evra, 81 sklepov o dovolitvi izvršbe po drugi osebi in 112 sklepov o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Poleg tega je bilo uvedenih 77 prekrškovnih postopkov, izdanih 16 prekrškovnih opominov, 30 plačilnih nalogov v skupni višini 31.000,00 evrov ter 18 odločb o prekršku v višini 64.350,00 evra.

Odstranitve nelegalnih objektov

Odstranitve nelegalnih in neskladnih objektov v letu 2025 potekajo v skladu z zakonodajo in prioritetami gradbene inšpekcije pri izvršilnih postopkih. Na seznamu za prisilno izvršitev v letošnjem letu je trenutno 81 zadev. Po merilih Gradbenega zakona so te zadeve uvrščene najvišje na seznamu za izvedbo izvršbe po drugi osebi.

Akcije usmerjenega nadzora Trenutno potekajo tri akcije: nadzor nad prijavo začetka gradnje, nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov ter nadzor nad gradnjo, uporabo in dostopnosti objektov v javni rabi. Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov v zadevah, v katerih ni podana pobuda, je bila uspešno realizirana, saj je bilo od 100 načrtovanih nadzorov opravljenih 139 (poročilo o izvedeni akciji je v pripravi). Akcija nadzora nad vgrajevanjem gradbenih materialov se bo pričela v kratkem. Pri gradnji novega odlagališča nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini bo jeseni 2025 opravljen skupni ogled z Inšpekcijo za sevalno in jedrsko varnost, in sicer v sklopu akcije Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov.

V teh zadevah je bila za vzpostavitev zakonitega stanja izdana ureditvena odločba in sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi. Ker pa zavezanci niso izpolnili odrejenih obveznosti v roku in na način, ki jim je bil določen v odločbi, je inšpektor s sklepom o dovolitvi izvršbe uvedel izvršilni postopek, ki je namenjen prisilitvi zavezanca, da izpolni obveznosti naložene v odločbi.

Do sredine maja dve izvršbi, v 99 zadevah ljudje rušili sami

Do 20. maja letos je gradbena inšpekcija skupaj z izbranim izvajalcem izvedla dve izvršbi po drugi osebi. Hkrati so inšpekcijski zavezanci do tega datuma v 99 zadevah izvršbo izpeljali sami. V 46 primerih so bila pridobljena upravna dovoljenja ali pa so bili objekti legalizirani. Skupaj je bilo do tega datuma tako odpravljeno 147 nepravilnosti.