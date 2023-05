Črnoglede napovedi se niso uresničile: Krka je prizanesla dolenjskim Benetkam

V Kostanjevici na Krki, ki se je je prav zaradi poplav, ki zalijejo staro mestno jedro, prijelo ime dolenjske Benetke, so bili v začetku tedna zaskrbljeni, kaj jim bodo prinesle obilne padavine, a včeraj je bilo med Kostanjevičani čutiti olajšanje. Včeraj dopoldne je Krka še naraščala, in sicer dva centimetra na uro, a popoldne se je nivo vode stabiliziral, Krka pa naj bi se v prihodnjih dneh počasi vrnila v strugo. »Napovedi so bile za ta del države res črnoglede, a kot kaže, si lahko Kostanjevičani za zdaj oddahnemo. Včeraj je na našem območju padlo okoli 47 litrov dežja na kvadratni meter, se je pa razlivanje Krke nekoliko ustavilo tudi zaradi suhega ponedeljka. Dan brez padavin nam je šel na roko, tako da so se zaledne vode lažje scedile v Krko in se je naraščanje ustavilo, pa tudi gorvodno od nas ni bilo večjih padavin. Smo pa v minulih dneh gasilci, štab civilne zaščite in občina budno spremljali napovedi padavin in nivo reke, tako da smo bili pripravljeni na morebitne poplave,« je včeraj dejal župan občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc, ki je bil vse od ustanovitve občine in še nedavno tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, zdaj je to vlogo prevzel Miro Drobnič.

Kostanjevica je doživela stoletne poplave septembra 2010.

Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta cesta Smednik–Kostanjevica pri Zameškem, škoda zaradi poplav pa je predvsem na kmetijskih zemljiščih. Naj spomnimo, da je Kostanjevica doživela stoletne poplave septembra 2010, ko je starodavno mesto znova spominjalo na Benetke, saj so bile hiše na otoku dobesedno v vodi, po ulicah pa je bilo mogoče priti le s čolni ali visokimi škornji. Poplava leta 2014 ni bila tako huda kot štiri leta prej, a tudi takrat je mesto plavalo v vodi. Včeraj je bilo v Kostanjevici mirno, so pa nekateri ribiči izkoristili narasle vode, pravijo namreč, da ribe najbolj prijemajo, ko Krka narašča.