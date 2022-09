Črnina z Lenta bogato obrodila v Turnišču

Prišla je jesen in začela se je trgatev po vinorodnih območjih po Sloveniji, tudi v Pomurju. Kljub sušnemu obdobju je tudi letos žametna črnina z mariborskega Lenta pri občinski stavbi v Turnišču bogato obrodila. Leta 2006 je mariborska občina Turnišču podarila cepič najstarejše vinske trte na svetu žametne črnine, ki raste na dvorišču občinske stavbe v Turnišču.

Maribor je Turnišču leta 2006 podaril cepič najstarejše vinske trte na svetu.

Vinsko trto upravlja Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče, ki je pripravilo društveno trgatev. Letošnja je bila že 14. po vrsti, o vsakoletni pa društvo vodi matično knjigo. Grozde sta potrgala predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva Turnišče Franc Bogar ter gospodar in skrbnik vinske trte Alojz Raj, ki je povedal, da je letos sedemkrat škropil proti različnim boleznim in bdel nad tem, da so grozdi ostali zdravi. Skupaj sta obrala 50 grozdov in jih tudi stehtala: pridelali so 33 kilogramov žametne črnine. Grozdje so razdelili med člane društva in vaščane ter se poveselili ob domačih dobrotah in žlahtni kapljici iz Strehovskih goric.