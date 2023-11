Črni petek pred vrati, prevaranti si že manejo roke: tem spletnim stranem se raje izognite

»Na tržni inšpektorat je prispelo več prijav potrošnikov, ki so opravili nakupe preko različnih spletnih strani. Gre za spletne strani, kjer trgovci prodajajo različne izdelke bodisi priznanih blagovnih znamk ali pa povsem neznanih znamk,« so sporočili iz Tržnega inšpektorata RS (TIRS), ki ugotavlja, da je na spletu vse več lažnih spletnih trgovin.

Nekateri od teh spletnih trgovcev ponujajo oblačila, obutev in različne modne dodatke, drugi ročno orodje in digitalne izdelke, tretji čudežna prehranska dopolnila ali zdravila. Skupno jim je načeloma, da ponujajo visoke popuste, pogosto pa imajo v imenu Slovenija ali Ljubljana, kar naj bi pri morebitnih kupcih zagotavljalo lažen občutek varnosti: »Varnosti pa ne zagotavlja niti URL naslov s končnico.SI, saj to ne pomeni, da je upravljavec spletne strani slovensko podjetje.«

Kako preprečiti ali zmanjšati možnost, da postanete žrtev zlikovcev Vedno najprej poiščite in preverite podatke o prodajalcu. Načeloma so podatki verodostojnih spletnih trgovcev lahko dostopni že na njihovi spletni strani. Preverite sedež podjetja, telefonsko številko, elektronsko pošto in račun, s katerim poslujejo. Na različnih socialnih omrežjih in spletnih forumih lahko preverite kakšne imajo izkušnje z dotičnim podjetjem drugi potrošniki.

Preverite domeno spletne strani na strani whois (v angleščini). Večina domen lažnih spletnih strani je pogosto registriranih relativno kratek čas. Pozor: uporaba domene s končnico.si še ne pomeni, da gre za podjetje iz Slovenije, saj lahko domeno registrira kdorkoli.

Možnost plačila po povzetju ne pomeni nujno tudi dodatne varnosti, saj lahko prejmete bistveno drugačen izdelek od pričakovanega ali pa celo prazen paket.

Nakup blaga od neznanega oziroma nepreverjenega prodajalca je lahko tvegan, posebno, kadar ima ta sedež v tretji državi.

Potrošniki se, v primeru težav z nakupom od prodajalca s sedežem v Sloveniji, lahko za pomoč obrnete na Tržni inšpektorat.

Če je prodajalec iz druge države članice Evropske unije, se lahko za pomoč obrnete na Evropski potrošniški center.

Če ste izdelek kupili pri prodajalcu tretje države, pomoč lahko iščete le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca. Potrošnikom, ki spora s podjetjem, ki se nahaja v tujini, ne morejo rešiti sporazumno, največkrat preostane le sodna pot. Vir: TIRS

»Po pregledu omenjenih spletnih strani ocenjujemo, da jim ne gre zaupati in bi lahko z uporabo teh spletnih strani postali žrtev prevare,« še sporočajo s tržnega inšpektorata in navajajo naslednje spletne strani:

bvarotgo.com

byuip.shop

cmyej.shop

dkhge.shop

favouriteor.online

feastor.online

fertileor.online

flushhry.online

harmfulht.shop

kgfhr.shop

kynto-ljubljana.com

lbrde.shop

nikeislovenia.com

ngdfk.shop

pkgdj.shop

qcasm.shop

qatredrzw.shop

qwaxcv.myshoplaza.com

kynto-ljubljana.com

thebox-slo.com

tropellyo.com

smartshop-si.com

sihtt.nyffgw.shop

sunflowerda.com

xntyl.shop

yogencus.com

www.adidasyeezyslovenija.com

www.adidasoutletslovenija.com

www.adidasoutletslovenija.com

www.adidasslovenijashop.com

www.adidasshopslovenija.com

www.adidasslovenia.com

www.amiesuit.com

www.air-cevlji.store

www.airjordanslovenija.com

www.azurite.top

www.belenkasslovenia.com

www.boo-shop.eu

www.camper-slovenija.com

www.calzedoniaslovenija.com

www.cunour.com

www.converseslovenijaonline.com

www.converseallstarslovenija.com

www.converseinslovenija.com

www.desigualslovenija.com

www.desigual-slovenija.com

www.drmartensslovenia.com

www.drmartenssi.top

www.dinamik-celje.si

www.dakineslovenija.com

www.dopesnowslovenija.com

www.hokarunningslovenija.com

www.intimissimislovenija.com

www.jordanslovenija.com

www.jordansslovenjia.com

www.jordansslovenija.com

www.jordansslovenia.com

www.jordanljubljana.com

www.lacosteslovenija.com

www.lascoteslovenija.com

www.lasportivaljubljana.com

www.longchampslovenija.com

www.marcjacobs-si.world

www.maxeternal.com

www.nasxxy.com

www.nb-slovenija.com

www.nikedunkslovenija.com

www.nikeshoesslovenija.com

www.nikejordanslovenija.com

www.nogometnishop.com

www.pumaslovenia.com

www.pumaslovenija.com

www.pumaslovenijasi.com

www.puma-slovenija.com

www.palladiumslovenija.com

www.palladium-slovenija.com

www.palladiumbootsslovenija.com

www.pecoattire.com

www.salewaslovenija.com

www.shophq.online

www.shopxqd.online

www.sidi-slovenija.com

www.sorelslovenja.com

www.superfitslovenija.com

www.teva-slovenija.com

www.tofgh.shop

www.tvoutlet-si.com

www.uggslovenijaoutlet.net

www.vans-slovenija.com

www.vansljubljana.com

www.vivobarefootslovenia.com

www.vejaljubljana.com

www.veja-slovenia.com

www.vesrj.shop

