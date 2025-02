Črni panter postal najhitrejši robot na svetu

Le izjemno izurjen človeški tekač lahko doseže hitrost 10 metrov na sekundo, za robota, čeprav štirinožnega, pa je bilo to še nedavnega popolnoma nemogoče. Črni panter, robot, ki so ga razvili znanstveniki s kitajske univerze Zhejian, je prvi, ki mu je uspelo teči tako hitro.

Pred kratkim so ga uradno priznali za najhitrejšega štirinožnega robota na svetu. Črnega panterja od leta 2018 razvijajo v Mednarodnem centru za znanost in tehnološke inovacije Hangzhou.

V prvih šestih letih so se znanstveniki trudili preseči hitrost šest metrov na sekundo, vendar je robot vsakokrat, ko je presegel prag te hitrosti, utrpel poškodbe, v nekaj poskusih pa je popolnoma razpadel. »Živali se hoje in teka učijo daljše časovno obdobje, naš robot pa se mora naučiti nekaj novega z vsakim korakom,« je enega od izzivov predstavil znanstvenik Jin Yongbin. Robotovo gibanje in ravnanje sicer upravlja umetna inteligenca.

Rekorda sposobnost

Po številnih poskusih in poskusih posnemanja sklepnih in mišičnih struktur različnih živali in celo ljudi je raziskovalcem uspelo spremeniti robota tako, da je premagal vse sebi podobne naprave. Med drugim so mu med sklepe nog dodali vzmeti za blaženje udarcev. Rekordno sposobnost so robotu omogočili tudi spremembe materialov, iz katerih je narejen, ter novi kontrolni algoritmi. Štirinožni robot tehta 38 kilogramov in je visok 0,63 metra.

Znanstveniki so posnemali način gibanja velikih mačk. FOTO: Ab Photography/Getty Images

Po preboju hitrostnega mejnika so si znanstveniki že zadali nov cilj – izdelati robota, ki bi dosegel hitrost 15 m/s. Ime črni panter so znanstveniki izbrali, ker so se pri izdelovanju robota zgledovali prav po velikih mačkah, kot sta črni panter in gepard. Njegova stopala so tako posnetek gepardovih krempljev.

Črni panter je trenutno lahko rekordno hiter le v nadzorovanem okolju, kot so pojasnili znanstveniki, pa za ohranjanje hitrega tempa porabi ogromne količine energije, zato se vam trenutno še ni treba bati, da bi vas na ulici lovil kak podivjani (ali pa od hudobnežev vodeni) predstavnik njegove vrste.