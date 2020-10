Črni oblaki nad državo: odkrivalo strehe, podiralo drevesa, ljudje ujeti

Kako kaže?

Zvečer in v prvem delu noči bodo še padavine, deloma nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. V drugem delu noči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15 °C.



Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja, kakšna ploha pa bo možna tudi v osrednji in južni Sloveniji. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, le na severozahodu bo nekoliko hladneje.

Kako je pri vas? Je neurje povzročilo težave?

Vremenoslovci so napovedali vremensko pestro dogajanje nad Slovenijo v soboto in to se je res zgodilo. Potem ko je fronta pripotovala z zahoda, kjer je življenje izgubil gasilec, več ljudi pa pogrešajo , so imeli veliko dela slovenski gasilci.Kot smo že poročali, je bila dopoldan nevarnost na slovenski obali zaradi visokega plimovanja morja . Geologi pa so tudi opozorili na morebitno sprožanje zemeljskih plazov.Tukaj so dogodki, ki so jih obravnavali na upravi za zaščito in reševanje:Ob 12.59 je območje občine Loška dolina zajelo močno neurje. Veter je na več lokacijah poškodoval ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podrl več dreves, eno od teh je padlo na telefonski vodnik in ga poškodovalo. Na cesti Leskova dolina - Kozarišče je podrtih nekaj dreves med katerimi so ujete osebe v vozilih.Ob 17.08 je območje Loške doline ponovno zajelo neurje z močnim dežjem. Meteorna voda ogroža več stanovanjskih in gospodarskih objektov ter kleti. Posredujejo gasilci Gasilske zveze Loška dolina, ki postavljajo protipoplavne vreče in črpajo vodo iz objektov. Na terenu so prisotni člani OŠCZ ter dežurni službi cestnega in komunalnega podjetja.Na območju občine Sodražica zaradi močnega naliva meteorna voda zaliva objekte.Ob 18.48 je občino Laško zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci PGD Laško črpajo vodo iz stanovanjske hiše.Na območju občine Kočevje zaradi močnega naliva meteorna voda zaliva objekte.Na območju občine Ivančna Gorica zaradi močnega naliva meteorna voda zaliva objekte.Na območju občine Ig zaradi močnega naliva meteorna voda zaliva objekte.Na območju občine Velike Lašče zaradi močnega naliva meteorna voda zaliva objekte.