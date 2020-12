Črnčec zaradi laži Toninu grozi s tožbo

, nekdanji državni sekretar v vladije ministru za obrambo in predsedniku NSizagrozil s tožbo zaradi izjav za časnik Večer.Črnčec želi, da se Tonin opraviči za izrečeno, in sicer, je Tonin v zvezi z domnevnimi kazenskimi ovadbami zoper njega in državnega sekretarjadejal, da je Črnčec»zlorabljal represivne aparate te države za boj proti takratni opoziciji«. Napovedal je tudi, da bo zoper Črnčeca tudi ustrezno ukrepal, ko se bo izkazalo, da so postopki zoper njega in Mahniča »enostavno smešni«.Črnčec je že takoj po objavi (16. oktobra) na Twitterju zahteval opravičilo, zdaj pa mu zagrozil tudi s tožbo. Rok za opravičilo se Toninu izteče v soboto, 26. decembra, a kot je obrambni minister izjavil za Večer, se »na nesmiselne provokacije Damirja Črnčeca ni vredno odzivati«. in še dodal: »Ali se je Damir Črnčec že opravičil za njegove ksenofobne tvite?«