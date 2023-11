Čretnikov hlev najboljši: krave imajo podobne razmere, kot bi jih imele na pašniku (FOTO)

Letno srečanje kmetovalcev, ki sodelujejo z Ljubljanskimi mlekarnami, je prineslo tudi nazive za najboljše slovenske hleve. Med osmimi finalisti, ki so bili razpršeni po vsej Sloveniji, so v Šobcu za naj hlev 2023 razglasili tistega, za katerega na Pernovem pri Žalcu skrbi Simon Čretnik.

Veliki zmagovalec Simon Čretnik FOTO: Špela Ankele

Kljub visoki stopnji avtomatiziranosti rejec s stalno prisotnostjo skrbi za odgovorno rejo.

Nagrado za inovativni hlev so prisodili družini Bogovič iz okolice Krškega, ki je Ljubljanskim mlekarnam lani zagotovila tudi največ mleka. Simon Bela iz Sv. Trojice pa je za dom svojih krav dobil največ glasov v spletnem glasovanju občinstva.

Šampion ljudstva je hlev Simona Bele. FOTO: Špela Ankele

Za najbolj inovativni hlev skrbi družina Bogovič. FOTO: Špela Ankele

Direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič je poudaril, da želijo z izborom za naj hlev javnosti pokazati primere dobrih praks v slovenskem kmetijstvu. In teh je mnogo, je podčrtal direktor in poudaril, da imajo številne naše kmetije veliko inovativne moči in tudi želje po napredku.

Po mnenju žirije, ki ji je predsedoval Ožbalt Podpečan, vodja nacionalnega centra za dobro živali na veterinarski fakulteti v Ljubljani, se je tokrat najbolje odrezal hlev, za katerega v okolici Žalca skrbi Simon Čretnik. »Kljub visoki stopnji avtomatiziranosti rejec s stalno prisotnostjo skrbi za odgovorno rejo,« je delo sodobnega in hkrati srčnega kmeta opisal predsednik žirije.

Nagrade je podelil Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn. FOTO: Špela Ankele

8 finalistov se je potegovalo za zmago.

Maja Kalan Pongarc iz Ljubljanskih mlekarn in Boštjan Romih, ki je spretno povezoval prireditev. FOTO: Špela Ankele

Hlev, največja investicija

Simon Čretnik je ob prejetju nagrade poudaril, da so želeli kravam v hlevu ponuditi podobne razmere, kot bi jih imele na pašniku. »Naš stari hlev je bil dotrajan, in ko je zorela odločitev za novega, smo to sprejeli kot življenjsko investicijo. Poklic kmeta mi je všeč, v tem uživam in soglasno z družino smo sprejeli odločitev, da bomo šli v korak s časom,« je pojasnil Simon, ki z veliko pomočjo družine vodi naj slovenski hlev 2023.

Nagrada za inovativni hlev je odšla na kmetijo Bogovič v Leskovec pri Krškem. Kot je pojasnila članica žirije Klara Lovenjak, je hlev na omenjeni kmetiji zračen in zagotavlja udobna ležišča za živali, predvsem pa je kmetija, ki jo vodita dve generaciji, nenehno na preži za novimi tehnologijami in rešitvami, ki bi omogočile napredek. Družina Bogovič se je lani zavihtela v sam vrh kmetov, ki Ljubljanskim mlekarnam dobavljajo osnovno surovino, saj so jim zagotovili prek 2,5 milijona litrov mleka.

V finale tekmovanja so se uvrstili hlevi iz vse države. FOTO: Špela Ankele

Domov v Sv. Trojico pa je priznanje odnesel tudi Simon Bela, ki je prejel največ, več kot 5000 glasov spletnega občinstva. Zanimanje za glasovanje je bilo po besedah Maje Kalan Pongrac tolikšno, da so Ljubljanskim mlekarnam dvakrat ugrabili spletno stran, na glasovanje pa so se prijavljali tudi številni boti, ki pa jih je žirija prepoznala in njihove glasove po hitrem postopku izločila.