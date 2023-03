Črenšovski skavti z novimi izzivi

V župniji Črenšovci zelo uspešno delujejo skavti, ki imajo skozi leto številne zanimive dejavnosti, večino časa pa preživijo v naravi. Med drugim so se odpravili v Grad na Goričko ter se na taboru prelevili v raziskovalce in odkrivali neznano.

Dih jemajoči razgled je poplačal ves trud.

V cerkvi pri Gradu so se udeležili svete maše, po kosilu pa so pripravili izpit za tiste, ki so bili na taboru prvič. Novi skavti so si prislužili zelene rutke, ki predstavljajo našo ravnico. Starejši so pripravili kviz Lepo je biti skavt, en dan so na prostem celo kuhali: zakurili so ogenj in si postavili trinožnike, nanje obesili kotle in skuhali odlično enolončnico. Obiskali so Vulkanijo, kjer so spoznali krtka Olija in nastanek vulkana.

Starejše klanovke, od 2. letnika naprej, so se podale na druženje na Boč ter v planinski koči Velikonočnica prenočile skupaj z volčiči, mlajšimi skavti, starostna skupina od 2. do 5. razreda, iz Šentjurja. Tema druženja je bila Ledena doba, zato so najprej sodelovale v nočni igri volčičev, nato pa so si na žerjavici pripravile pico. Naslednje jutro so se podale proti vrhu Boča. Zaradi močnega vetra in snežne odeje je bil vzpon naporen, a jim je ob zavetju drevesnih krošenj in z derezami uspelo priti na vrh okrog poldneva – in razgled je bil vreden truda, se je izkazalo. Sestopile so na drugi strani proti Studenicam, kjer so si skuhale okrepčilno kosilo.

Prenočile so na kmetiji s kravami mlekaricami. Po zasluženem počitku so se podale proti cerkvi Sv. Treh kraljev ob dominikanskem samostanu in pot nadaljevale proti Poljčanam.

Na železniški postaji so sedle na vlak in se utrujene, a ponosne ob svojem dosežku, odpravile proti domu. Jože Žerdin