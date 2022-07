Covida bo še en mesec vse več: Fafangel o tem, kdo bi se moral cepiti

»Covid-19 ni niti blizu konca,« je dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. S povečevanjem števila okuženih in možnostjo pojava nove različice virusa je situacija še zmeraj resna in za javno zdravje mednarodnega pomena še vedno predstavlja visoko tveganje, je sporočila SZO, ki je ta teden podaljšala obdobje pandemije.

Okužbe naraščajo: v četrtek so ob 724 PCR-testih in 5304 hitrih antigenskih testih potrdili 1592 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 78 bolnikov, od teh jih je deset na intenzivnem oddelku, en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo je umrl. Skupno je bilo v četrtek hospitaliziranih 224 bolnikov zaradi covida-19 in s covidom, sedem več kot dan prej. Trenutno je 18.132 aktivnih primerov okužb.

Največ jih je v starostni skupini med 15 in 45 leti, Slovenija pa se, je dejala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager, po številu okuženih bliža evropskemu povprečju, rast okužb lahko pričakujemo še naslednje štiri tedne, je dodala: »Zdaj že dosegamo evropsko povprečje, ki se bliža 1000 na 100.000 prebivalcev v 14 dneh.« Za starostno skupino 65 let in več se sicer ne nakazujejo večja tveganja za hospitalizacijo in smrt, se pa nakazuje trend izbruhov v domovih za starejše občane, je še povedala.

V Sloveniji je s poživitvenim odmerkom cepljenih nekaj več kot 30 odstotkov ljudi, v EU pa več kot 50. FOTO: Teka77/Getty Images

Stroka priporoča epidemiološke ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, torej nošenje mask, razdaljo, razkuževanje in prezračevanje, Čakš Jagrova dodaja, da je tudi cepljenje pomemben in učinkovit mehanizem za preprečevanje hudih oblik bolezni in hkrati tudi širjenja. Cepljenje posebej omenja tudi epidemiolog in predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel: cepiti bi se morali vsi, zlasti pa starejši od 60 let, pravi in še, da se je treba ob simptomih covida-19 testirati, bolni pa naj ostanejo doma; v zaprtih natrpanih prostorih, domovih za starejše in zdravstvenih ustanovah priporoča nošenje maske.

S temi besedami se je odzval na izjavo premierja Roberta Goloba: »Dve naravni zdravili imamo proti covidu-19: sonce in slano morsko vodo. Odlično je, da imamo val okužb zdaj, ker gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo.« Golob je želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema, znani so tudi pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje.

Kot rečeno, število okužb s koronavirusom po svetu raste, največ jih je v Franciji, Braziliji, Italiji in Nemčiji. Povsod prevladuje različica omikron, in sicer v podrazličicah BA.5 in BA.4. Prva se širi nekoliko hitreje kot druge, ne povzroča pa težjega poteka bolezni niti ni bolj nevarna kot druge podrazličice. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni napoveduje rast števila okuženih, hospitalizacij na navadnih in intenzivnih oddelkih, pričakujejo tudi več smrti.