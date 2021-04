V UKC pokajo po šivih, zaposleni komaj še zmorejo (FOTOREPORTAŽA)

FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše

V prenovljenih prostorih diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) v UKC Ljubljana se je do četrtka zdravilo 113 pacientov. Od 9. novembra, ko je oddelek sprejel prvega pacienta pa do danes, smo jih skupno sprejeli že 875, so sporočili z UKC Ljubljana in z javnostjo delili nekaj fotografij, ki so nastale v covid oddelku.»DTS deluje zaradi požrtvovalnega dela ljudi, ki so tam zaposleni. Čeprav je v državi čutiti umirjanje razmer, delo na COVID oddelkih teče dalje z istim tempom. In tako bo še nekaj časa. Tudi mi se veselimo kave na terasi in upamo na poletni dopust. Do takrat pa bomo opravljali svoje poslanstvo,« so sporočili z UKC LjubljanaTrenutno deluje DTS na skoraj maksimalnih kapacitetah, pravijo v naši največji bolnišnici, kjer je DTS oddelek postal tudi verjetno največji COVID oddelek v državi.Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji zgoraj.Po objavi fotografij na družbenem omrežju twitter, so se mnogi državljani zahvalili zaposlenim za dobro in junaško delo.