Covid je takšna hujša gripa! Zdravnica Beovićeva na to odgovarja

Bojana Beović. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid 19je v pogovoru na Prvem programu Radia Slovenija razložila, zakaj ne smemo enačiti covida 19 in gripe. Mnogi namreč govorijo, da za gripo vsako leto zboli in umre na tisoče ljudi in da je covid 19 le nekoliko hujša gripa. »Bolezen je bolj kužna. S posameznika se prenese na več ljudi, tri, štiri, pet ... Gripa se prenese na maksimalno dva. Drugi razlog pa je, da ko se začne bolezen širiti, se prenaša hitro in pride do velikega števila ljudi, zato mora veliko ljudi na intenzivno zdravljenje. Že desetletja delam na infekcijski kliniki in vsako leto imamo precej bolnikov z gripo, a toliko, kolikor jih imamo zaradi covida, jih ni bilo v 35 letih.«Poslanci so sprejeli zakon, s katerim bo cepljenje za gripo letos brezplačno za vse. Beovićeva je pozvala k čim večjemu cepljenju, da ne bi prišlo do zapletov v povezavi s covidom 19. »Nikakor pa cepljenje proti gripi ni zaščita proti covidu 19.«»Želimo preprečiti, da se kapljice prenašajo z enega človeka na drugega. To se je zgodilo v delu Slovenije, ko so bili ljudje tesno skupaj. Drugi del pa je, izvedbeni: če smo v urbanem okolju, nikoli ne vemo, kdaj se bomo s kom srečali ali pogovarjali. Boljše, da je maska ves čas gor, kot pa da jo imamo v žepu, potem srečamo koga, jo prijemamo, nadenemo in s tem delamo slabše. Tretji razlog pa je nadzor. Vsi morajo imeti masko na prostem, ker bi bilo sicer preveč izgovorov v smislu 'saj sem imel primerno razdaljo do drugega'.« Od 16. oktobra od polnoči je za vse v t. i. rdečih, ogroženih regijah obvezno nošenje mask na prostem, izjema je le individualna športna dejavnost V Sloveniji se uporablja test, ki zaznava dedno zasnovo virusa. Obstajajo pa testi, ki naenkrat testirajo več dihalnih obolenj, a ti so dražji. »Noben test ni 100-odstoten, ne v eni ne v drugi smeri. Lahko se zgodi, da je nekdo prebolel virus, pa še vedno test pokaže pozitivnost. Takrat preverjamo še s protitelesi. Lahko pa se zgodi tudi, da je virus lažno negativen. Ta situacija je nevarnejša, ker takšna oseba virus prenaša naprej.« Od odvzema testa do rezultata pri nas traja približno štiri do pet ur, nato pride test to laboratorija in potem rezultat testa v sistem.»Pozitiven test kaže na prisotnost virusa. Virus je okužba. Kakšno je to razmerje pri človeku, je pa različno. Eni hudo zbolijo, drugi pa ne. Prav zato mora biti vsakdo, ki je okužen izoliran, ker je prenašalec virusa,« je dejala Beovićeva.Poslušalec je povedal, da je bil v stiku z okuženo osebo, a karantene ni dobil, zato mora hoditi v službo. Beovićeva je ob tem povedala, da je to ena večjih težav, ki jo zdaj rešujejo: »Epidemiološka služba zaradi velikega števila ne sledi več okužbam na delovnem mestu. Prav zato ne morete dobiti takoj odločbe o karanteni in zato tudi ne nadomestila. Trudimo se, da bi to rešili čim prej. Sicer pa vam svetujemo, če ne morete ostati doma v samoizolaciji, da ste res pazljivi, da ves čas nosite masko, da ne pijete kave s sodelavci brez maske, da ne hodite okoli. In da če se slabše počutite, takoj zapustite delovno mesto.«