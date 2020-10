Covid bolnike znova premeščajo, 10 bolnikov na intenzivni negi potrebuje 50 sester

Desetkratnega vala ni pričakoval nihče

Zagotavljali bodo maksimalno dostopnost do zdravstvenih storitev

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so bolnike s covidom-19 začeli nameščati že na tretji lokaciji, in sicer na ortopedski kliniki, je danes sporočil generalni direktor. V osrednji slovenski bolnišnici je zaradi covida-19 trenutno hospitaliziranih 85 oseb, od teh jih 22 potrebuje intenzivno zdravljenje.Po navedbah Poklukarja se po številu bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi bližamo dvakratniku vrha epidemije spomladi, v naslednjih dneh pa se lahko zgodi tudi, da bomo imeli dvakratnik današnjega števila. V tem primeru bomo na štirikratniku spomladanskih obremenitev za covid-19, »ko smo pogosto rekli, da smo na meji zmožnosti,« je povedal.Kot pravi, imajo trenutno kapacitet dovolj, dnevno pa povečujejo število postelj skladno s številom obolelih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Bolniki so nameščeni v prostorih infekcijske klinike in negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu, po novem pa tudi na ortopedski kliniki.Sicer pa v Ljubljani skrbijo tudi za bolnike s covidom-19, ki potrebujejo dializo, in kronične bolnike, ki potrebujejo akutno obravnavo v ambulantah UKC. »Delamo široko in nudimo storitve vsem, ki zdravje potrebujejo,« je zatrdil Poklukar.Pojasnil je, da deset bolnikov v oddelku intenzivne terapije potrebuje oskrbo približno 40 do 50 medicinskih sester in sedem do 10 zdravnikov. Ob teh zaostrenih razmerah pri prerazporejanju kadra skušajo na ekipo zagotoviti vsaj 35 medicinskih sester in vsaj od pet do sedem zdravnikov.Kljub obsegu dela, ki ga narekuje covid-19, »praktično do zadnjega tedna nismo odpovedali skoraj ničesar,« je Poklukar odgovoril na vprašanje o oskrbi ostalih bolnikov, torej brez covida-19 v UKC. Kot je pojasnil, se zdaj trudijo, da v skladu z večanjem potrebe po kadru na enotah za covid-19 obseg storitev po vseh deloviščih zmanjšujejo čim bolj enakomerno.Po oceni Poklukarja so šle priprave na novi val v pravo smer. A kot dodaja, desetkratnega vala ni pričakoval nihče, tako da je kljub vsem pripravam še vedno dnevno potrebnih precej logističnih sprememb ter dodatnih pogovorov o kadrovskih in prostorskih kapacitetah. »Ključno je, da če bomo pravilno vodili covid-19 na nacionalnem nivoju, potem bo dostopnost do zdravstva najbolj ohranjena in bodo storitve na nivoju kliničnega centra in ostalih najmanj zmanjšane,« je prepričan.Tako kot spomladi bodo zagotavljali vsaj urgentne storitve, hitre storitve na vseh področjih, vse zdravstvene storitve na področju porodništva in ginekologije, pediatrije in infektologije, in tako zagotovili maksimalno dostopnost do zdravstvenih storitev, je še obljubil Poklukar.Na resnost položaja je Poklukar opozoril že minuli konec tedna. Kot je izpostavil danes, je bilo njegovo ključno sporočilo, da ni vse temno, da bomo iz zdravstvene krize izšli kot zmagovalci, a moramo pri tem vsi sodelovati.Pozval je tudi vse koncesionarje v ljubljanski regiji, da se po najboljših močeh vključijo v delo v kliničnega centra. Prejeli so že kar nekaj odzivov, med njimi tudi od MD Medicine, Barsos MC in Kirurgije Bitenc. Naslednji korak je, da se pogledajo možnosti sodelovanja, napoveduje prvi mož UKC.