Ali je zaradi neodgovornih in brezbrižnih lastnikov psov, ki za svojimi štirinožnimi prijatelji ne pobirajo iztrebkov, po naseljih pa jih ne sprehajajo na povodcu, res treba nastavljati vabe s strupom in z njimi ogrožati življenja psov? To vprašanje je v zadnjih dneh še kako aktualno med prebivalci škofjeloškega blokovskega naselja Podlubnik. Ena od tamkajšnjih stanovalk Urša Vrhovnik je na družabnem omrežju facebook objavila opozorilo, da je pred blokom na dveh različnih lokacijah našla surovo piščančje meso, ki pa naj bi bilo zastrupljeno. Oziroma da je v piščančje prsi nekdo podtaknil stru...