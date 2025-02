Človeška krutost ne pozna meja: v gozd v Ljubljani odvrgel mamo z mladiči in odšel (FOTO)

Človeška sebičnost in krutost ne poznata meja in vse prepogosto smo priča prizorom, ki ne le žalostijo, ampak mnoge tudi razjezijo. Tako so člani društva Pasja nota na družabnem omrežju objavili pretresljive fotografije v gozd odvržene kletke s podgano in njenimi šestimi mladički.

Preživeli le trije mladički

Kletka je bila v dveh delih, rešetke ločene od dna, a ni znano, ali je kletko takšno pustil neodgovorni lastnik ali so jo ponoči poškodovali plenilci. Teh je v gozdu polno in nemočni mladiči se proti njim niso mogli ubraniti, prav tako jih ni mogla zaščititi mama in enega od njih so člani omenjenega društva našli razkosanega, je mogoče razbrati iz zapisa.

Drugi mladiček je zmrznil, temperature so se v zadnjih nočeh namreč spustile precej pod ledišče in v takšnih razmerah nebogljene živali, vajene življenja med štirimi stenami, na toplem, pač ne morejo preživeti. Še tretji mladič je poginil na poti v zavetišče.

Uspelo pa je dobrim ljudem rešiti vsaj mamo in tri mladičke, dobra novica je, da si bodo menda vsi opomogli od nočne more, ki so jo morali preživljati zaradi brezsrčnih lastnikov. So pa kosmatinke menda izredno prijazne in »očitno udomačene«, saj da so vajene dotika in človeške bližine, zato v zavetišču že zdaj sporočajo, da jim bodo v prihodnje iskali nov dom, najprej pa bodo živali potrebovale veterinarsko oskrbo.

V naravi ne morejo preživeti

Po objavo so se seveda vsuli komentarji zgroženih spletnih uporabnikov, mnogi od njih ne morejo verjeti, česa je sposoben človek, še več je takšnih, ki jih je zaradi tovrstnih primerov sram, da so ljudje.

Kljub temu, da se časi spreminjajo in psi, priklenjeni na verigah pred hišami, ki tam ždijo v neznosni vročini in hude mrazu, niso več tako pogosti, kot so bili nekoč, pa se še vedno prepogosto dogaja, da lastniki, ki za žival ne zmorejo ali nočejo več skrbeti, namesto da bi ji poiskali nov, varen in srečen dom, pa se odločijo za zavržno dejanje in žival zavržejo. Takšna usoda pogosto doleti mačke, predvsem neželene mladiče, podgane, miši in druge manjše živali, pa tudi pasje mladiče.

Morda se kdo tolaži s tem, da jih je »spustil« v naravo, da »se bodo že znašle« in preživele, a to se zgodi redko. Notranje živali, vajene človeške oskrbe, toplote prostorov, nimajo nagonov, potrebnih za preživetje v naravi, zato hitro postanejo plen divjim živali, zmrznejo, umrejo od podhladitve ali lakote. Če imajo srečo, pa jih najdejo srčni ljudje, ki razumejo njihovo stisko, ki razumejo, da živali niso naša lastnina, temveč živa bitja ter jih rešijo.