Članico Janševega podmladka zmotil takšen plakat v prestolnici (FOTO)

V Plakatni galeriji Figovec so v začetku marca slovesno odprli mednarodno potujočo razstavo plakatov Strpnost, Tolerance Poster Show. V družbi znanih oblikovalcev in ljubiteljev vizualne umetnosti jo je odprl priznani grafični oblikovalec Mirko Ilić.

Ker mestni plakati predstavljajo sestavni del urbanega jedra krajevnih središč po Sloveniji, saj sodijo med prve medije na prostem, niti ti niso bili spregledani.

Med drugim jih je opazila članica Janševega podmladka Zala Klopčič. »Zanimivi novi plakati so se pojavili v Ljubljani …,« je na družbenem omrežju X s sledilci delila novico in z nedokončanim stavkom verjetno pustila možnost, da misel ostaja odprta ali da je nadaljevanje znano iz konteksta.

Njeni spletni komentatorji so se obregnili ob »islam« in med drugim napis »tolerancija«, ki ni v slovenskem jeziku, temveč v črnogorskem, od koder prihaja avtorica plakata. Pravilno slovensko bi bilo sicer »toleranca«, a gre za plakat, ki je zmagal na mednarodnem natečaju in se kot tak predstavlja na razstavi.

»Delo Merjem Jasavić, študentke 2. letnika oddelka za grafično oblikovanje, je uvrščeno v uradno zbirko razstave Projekt Toleranca. Delo je nastalo v okviru delavnice 'Tolerance', ki jo je vodil naš znani oblikovalec Mirko Ilić s študenti treh umetniških akademij v BiH. Študentsko delo je prvič postalo del tega globalnega projekta, ki vključuje delo eminentnih oblikovalcev iz celega sveta.«

Na plakatu lahko vidimo obraz, ki je prekrit z muslimansko ruto v barvah francoske zastave, okoli glave pa ima v podobi svetniškega sija dvanajst zvezd Evropske unije.

Avtorica je dejala, da je plakat odgovor na zakon, ki ga je sprejela Francija in s katerim je prepovedano nošenje nikaba (pokrivanje obraza) na javnih mestih v tej državi.

V Ljubljani se je sicer pojavilo več različnih plakatov z mednarodne potujoče razstave Strpnost. Umetniški plakati, ki jih razstava združuje, pa nosijo močna sporočila o strpnosti in medsebojnem spoštovanju ter prihajajo izpod rok priznanih oblikovalcev z vsega sveta.

Kot so nam odgovorili s podjetja Tam-Tam, ki bdi nad mestnimi plakati, so postavili skupaj 21 plakatov in so nameščeni v Plakatni galeriji Figovec.

Zakaj napis ni v slovenščini?

Razstava Strpnost, ki je del mednarodnega umetniškega projekta Tolerance Project, je s tokratno ljubljansko postavitvijo dosegla svojo 210. izvedbo in je do danes gostovala že v 50 državah. V Ljubljani jo bo mogoče videti do 3. aprila.

V 5. členu zakona o medijih, ki govori o zaščiti slovenskega jezika, je sicer kot prekršek opredeljeno le razširjanje programskih vsebin ali oglasov v tujem jeziku brez ustreznega prevoda v slovenščino, ne pa tudi slovnične in druge jezikovne pomanjkljivosti. Na področje se deloma nanaša tudi 23. člen zakona o javni rabi slovenščine, ki zelo na splošno predpisuje le uporabo slovenščine oziroma zlahka razumljivega jezika.

