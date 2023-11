Članicam pevskega zbora Kombinat grozili: Ni enako peti Internacionale na Prešercu ali pa sredi Splita

Članice Ženskega pevskega zbora Kombinat so bile ob najavi svojega koncerta v Splitu na omrežju X tarča groženj s strani profila z imenom »Urba institucija«. Tako so na istem omrežju sporočili z organizacije Pravna mreža za varstvo demokracije.

Pri omenjeni organizaciji so ocenili, da je osumljenec z vsebino zapisa uresničil vse zakonske znake kaznivega dejanja grožnje po drugem v zvezi s prvim odstavkom 135. člena KZ-1. Kako so članicam grozili, nam ni znano, je pa uporabnik omenjenega profila zapisal, da bo na koncertu »zelo vroče«, ker da se članice ne zavedajo, da ni enako peti Internacionale na Prešercu ali pa sredi Splita.

»Članicam pevskega zbora smo pomagali napisati kazensko ovadbo in predlog za pregon zoper fizično osebo Urbana Purgerja, ki smo ga prepoznali kot avtorja zapisa, saj je ta na navedenem profilu večkrat razkril, da on upravlja s tem profilom.

Ženski pevski zbor Kombinat je skupina žensk, ki so se na dan upora, 27. aprila 2008, zbrale na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu in sklenile, da bodo prepevale pesmi upora z vsega sveta. »Nismo nostalgične, pojemo z vero v vrednote, kot so solidarnost, zvestoba ideji, srčnost in pogum,« so zapisle v svoji predstavitvi na kanalu youtube.

Posnetek ženskega pevskega zbora Kombinat, ko pojejo pesem Internacionala, si lahko ogledate na posnetku spodaj.