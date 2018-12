Župnik blagoslovil kasače

V občini Veržej ohranjajo tradicijo.

Župnika je na dogodek pripeljal Franc Cimerman s kobilo Rebeko.

V občini Veržej v Prlekiji ima vzreja konj že dolgoletno tradicijo. Rejci v vaseh Veržej, Bunčani in Banovci so konje največkrat uporabljali za kmečka opravila, nekateri pa so z njimi tudi tekmovali na kasaških dirkah v Prlekiji, po Sloveniji in v tujini. Da pa tradicija ne bi šla povsem v pozabo, so se rejci pred leti odločili za Štefanov blagoslov konj.Ob godu svetega Štefana, ki je zavetnik konj, je občina Veržej z župnijo Veržej in konjeniki iz občine v sredo, 26. decembra, na zelenici pred župnijsko cerkvijo sv. Mihaela v Veržeju pripravila blagoslov konj. Konjeniki so na blagoslov prijezdili z desetimi dirkalnimi kasači. Pred slovesnim dogodkom je domačega župnikaod cerkve po ulicah kraja na blagoslov pripeljaliz Veržeja z doma izdelanim lesenim begerlinom (kočijo), starim več kot šest desetletij, ki ga je vlekla kobila Rebeka.Župnik je ob tej priložnosti pohvalil konjenike, da se vsako leto udeležijo blagoslova, in spregovoril nekaj besed o pomenu obreda z željo za božje varstvo in zdravje teh živali. Zbrane rejce je nagovoril tudi župan občine Veržej, ki je izrazil veselje in srečo, da se tradicija ohranja že vrsto let, pri čemer se število konj vsako leto povečuje. Poudaril je, da ima konj v dolgoletni zgodovini prleškega človeka pomembno mesto.Praznik sv. Štefana in dan samostojnosti in enotnosti so v Veržeju proslavili skupaj.Za kulturni program je poskrbel Pihalni orkester Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer. Po ogledu konj so se vsi skupaj zadržali na druženju ob domačih dobrotah, ki so jih pripravili konjeniki z družinami.