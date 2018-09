Županji grozijo s smrtjo: »Imaš dva dni ...«

TURNIŠČE – O tem, da ima aktualna županja občine Turnišče, Vesna Jerela Zver izjemno močno opozicijo in veliko nasprotnikov, smo že večkrat poročali. Tudi o tem, da so jo predstavniki opozicije v občinskem svetu »nagnali« s tiskovne konference, ko so pojasnjevali zaplet okrog gradnje gasilskega doma v Turnišču. A vse to je malenkost proti tistemu, kar se je zgodilo prejšnji teden. Turniška županja Vesna Jerala Zver je namreč prejela SMS-sporočilo, v katerem neznanci grozijo njej in njeni družini. Županja je vsebino sporočila delila na svojem FB profilu in ob tem zapisala, da nekateri za svoje politične interese ne izbirajo sredstev, ter piscu sporočila: »Ne bom klonila in tudi vam teče čas«.



V grožnji, ki naj bi prišla z mobilnega telefona bosanskega klicnega območja je namreč na koncu zapisano: V nevarnosti si ti, tvoji otroci, širša družina ... Imaš dva dni, da prekličeš vse ovadbe, ti, v imenu občine, tvoj boss, podjetja in tvoji priležniki. Sledimo vam in ... Ne dovoli si kandidirati in ne drzni kandidirati. Elegantno se umakni iz vseh pozicij dokler ... Čas začne teči zdaj.«



Županja Vesna Jerala Zver nam je v telefonskem pogovoru potrdila, da je že prej imela več groženj in je na to navajena. Povedala je, da se vsak po svoji presoji odloči, ali bo kandidiral na volitvah, »jaz sem zmeraj to vzela kot nekaj mirnega, narediš kar lahko, prav tako tudi nasprotna stran, ljudje se pa odločijo. Že po prejšnjih županskih volitvah je bilo ogromno groženj, podobnih, kot zdaj«. Potrdila je tudi, da zadevo že preiskuje policija.



Ob vsem tem je dodala: »Kot kaže se je enim po domače "odpelalo", za svoje politične interese ne izbirajo sredstev, niso jim sveti otroci in družina ... Sporočam piscu SMS-a in njegovim pomagačem, da ne bom klonila in tudi vam teče čas ... Prijavo sem podala na policijo in tožilstvo ... Tisti, ki ni ničesar zakrivil, se nima česa bati ... Še dodaten dokaz, da vztrajamo na zastavljeni smeri, pošteno odgovorno za vse ljudi!«