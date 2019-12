Župana primerjal s Hitlerjem, raztrgal papir in ga ovadil (VIDEO)

Raztrgal županovo vabilo

Redna mesečna seja občinskih svetnikov v občini Medvode, ki je potekala v torek, je postregla z besednim dvobojem med županom občinein občinskim svetnikomčlanom Nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode.V razpravi o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je Kuralt dejal: »Vi pravite, da boste počistili. Nekdo je govoril že leta 1939, da bo počistil, pa vidimo, kaj je naredil.«»Primerjava moje debate na temo NUSZ ziz leta 1939 je pa, oprostite, neokusna! In pričakujem opravičilo,« je odgovoril župan. »Jaz nobenega gospoda nisem omenil, če ste se vi prepoznali, je pa to vaš problem,« je na to odvrnil Kuralt. Burna razprava se je nadaljevala skozi celotno sejo. Kuralt je povedal tudi, da je spisal pet strani dolgo kazensko ovadbo zoper župana zaradi kršitev, ki naj bi jih zaznal.Med sejo je Kuralt pokazal še natisnjeno vabilo na prednovoletno srečanje, ki ga organizira župan, in ga strgal pred očmi svetnikov. »Jaz se na to vabilo ne bom odzval, ker veste, da mi gre na bruhanje.«Celotno dogajanje si lahko ogledate na posnetku.