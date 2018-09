Župan ostal brez audija za 110.000 evrov

KOPER – Župan Boris Popovič, ki je na vrhu Mestne občine Koper že štiri mandate, je ostal brez prestižnega avta. Tik pred lokalnimi volitvami, natančneje 1. septembra letos, se je namreč iztekla pogodba za operativni najem luksuznega audija SQ7. »Za potrebe izračuna bonitete je Mestna občina Koper od lizingodajalca pridobila podatek o vrednosti vozila, ki je v letu 2017 znašala 110.000 evrov brez davka. Iz prometnega dovoljenja izhaja, da je letnik vozila 2017,« so nam odgovorili Popovičevi piarovci. Na občini pojasnjujejo, da je šlo za operativni najem vozila, ki je občino stal 2032,30 evrov mesečno (z davkom na dodano vrednost), županu, ki je vozilo uporabljal tudi v zasebne namene, pa so obračunali boniteto 2516,25 evra mesečno.



»Ob tem želimo pojasniti, da se osnova za obračun bonitete izračuna glede na nabavno vrednost vozila, čeprav Mestna občina Koper vozila ni kupila, ampak je za njegovo uporabo sklenila pogodbo o operativnem najemu in je zanj plačevala 1.665,82 (brez davka) na mesec,« pojasnjujejo. Izpostavili so še, da župan Popovič svojo »funkcijo opravlja praktično 24 ur na dan in da vozilo uporablja skoraj izključno za službene namene, zelo redko pa tudi za zasebne opravke. Župan pa se je kljub vsemu odločil, da bo na podlagi pogodbe o uporabi službenega vozila za zasebne namene zanj plačeval 100-odstotno boniteto, ki je obračunana v skladu z zakonom o dohodnini.«



Popovič, nekoč državni prvak v reliju, ki je večkrat moral tudi na sodišče, med drugim tudi zaradi omenjanja oprsja ene od novinark, mož, ki ga lahko opazimo tudi v državnem svetu, trenutno nima sklenjene pogodbe o uporabi službenega vozila za privatne namene. Za službene namene pa uporablja službena vozila Mestne občine Koper.