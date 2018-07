Župan na sodišču premagal svetnike

Župan Miran Senčar si je z župani Spodnjega Podravja in vodstvom SB Ptuj v preteklih dveh letih intenzivno prizadeval za začetek gradnje urgentnega centra.

Zelena luč za urgenco

Nova ptujska urgenca bo stala 3,4 milijona evrov.

milijona evrov bo po spremembi ocene vrednosti investicije stala gradnja Urgentnega centra Ptuj.

V Mestni občini Ptuj se že nekaj časa krešejo mnenja glede nove mestne tržnice, na različnih bregovih pa so tudi župan in svetniki najstarejšega slovenskega mesta. Konec marca je županna upravno sodišče vložil tožbo zaradi odprave sklepov mestnega sveta, sprejetih na dveh februarskih sejah, ki sta bili po mnenju župana sporni. Ta je menil, da je mestni svet s sprejemom teh sklepov presegel pristojnosti in želel vplivati na postopek in izvedbo javnega naročila za ureditev mestne tržnice in storitev nadzornika.Upravno sodišče je ugodilo zahtevku župana ter odpravilo sklepe mestnega sveta v zvezi z ureditvijo mestne tržnice. Zahtevo za izdajo začasne odredbe je sodišče zavrglo, saj zanjo ni več pravnega interesa, glede na pravnomočno ugoditev tožbi. Župan Senčar je vesel, da je sodišče potrdilo, da so postopki v zvezi z javnim naročanjem za izvedbo preureditve mestne tržnice v pristojnosti župana. »To je potrditev, da postopke za preporod mesta vodimo pravilno in zakonito. Razvoj Ptuja načrtujemo in izvajamo premišljeno. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo zastavljeni projekti v tesnem sodelovanju z mestnim svetom potekali transparentno in zakonito.«Prav vsi na Ptuju pa so se razveselili novice, da se je Vlada RS na redni seji pozitivno opredelila do predloga ministrice za zdravjein odobrila izvedbo investicije Urgentni center Ptuj. Vrednost projekta se je med pripravo dokumentacije za začetek gradnje med letoma 2015 in 2017 namreč spreminjala, zato je bilo treba v proračunu zagotavljati spremenjene zneske. Prva vrednost investicije je znašala 2,5 milijona evrov, medtem ko po spremembi ocene vrednosti investicije in virov financiranja zdaj znaša 3,4 milijona evrov. Ministrica za zdravje je podatke o projektu z obrazložitvami za spremembo razvojnega načrta podala ministrstvu za finance, ki je spremenjeni predlog sprejelo, kar je omogočilo tudi sprejem na vladi.»Tako mi na Ptuju kot župani drugih občin Spodnjega Podravja in vodstvo SB Ptuj smo si v preteklih dveh letih in pol intenzivno prizadevali za začetek gradnje urgentnega centra. Angažirali so se številni gospodarstveniki in politični predstavniki z našega konca na državni ravni, pri čemer sta k tej pomembni vladni odločitvi še posebno prispevala minister za Slovence v zamejstvu in po svetuin državna sekretarka dr.,« je povedal župan Miran Senčar. Financiranje izgradnje UC Ptuj bi si po finančnem planu razdelili: ministrstvo za zdravje 2,5 milijona evrov, SB Ptuj 230.000, lokalna skupnost 300.000 in donacije gospodarstvenikov 320.000 evrov.