Zoran Janković udaril po Janševi stranki

LJUBLJANA – »V vseh 12 letih, odkar sem na čelu Mestne občine Ljubljana, je SDS vedno v Ljubljani samo nagajal in delal samo škodo, in to na dveh področjih. Prvič je odvzel denar Ljubljani in takrat so jasno povedali, da ga jemljejo v korist drugih občin v Sloveniji. Zdaj pa kandidira za Ljubljano. A to da bo nadaljeval to prakso SDS? In drugič, kar misli, da dobro razlaga, nastaja problem, da so tudi tista sredstva, ki smo jih dobili iz Evrope, s svojimi pritožbami Ljubljančanom vzeli za eno leto. Ne sekiram se preveč, kaj on obljublja in razlaga. Ljubljančani so preveč razgledani, da bodo prepoznali te njegove prazne floskule,« je danes kandidaturokomentiral župan, ki se bo vnovič potegoval za župana slovenske prestolnice.Logar je močno ime v SDS, a samo v SDS, je o njem dejal Janković.