Zoki spoki: protestniki zahtevali Jankovićev odstop

LJUBLJANA - Pred ljubljansko mestno hišo se je danes pod geslom Zoki spoki zbralo več deset ljudi, ki so protestirali proti županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću in zahtevali njegov odstop.



Protestniki so ogorčeni, da se je podjetjem družine Janković odpisalo skoraj 30-milijonski dolg, je poročala Televizija Slovenija.



Kot so povedali udeleženci protesta, jim je dovolj klientelizma in korupcije, zato zahtevajo Jankovićev odstop. Po mnenju enega izmed protestnikov je »skrajni čas, da se nekaj spremeni«.



»Ni vsak sposoben nazaj dobiti 29 milijonov in našponati Durs«



Na transparentih protestnikov je bilo mogoče zaslediti gesla, kot so »Zoki spoki« in »Zoki ti si naš genij«. Na novinarjevo vprašanje, kaj pomeni slednji napis, je protestnik dejal, da »ni vsak sposoben nazaj dobiti 29 milijonov in našponati Durs«.