Znano, komu poln mandat na čelu uprave Telekoma Slovenije 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji za predsednika uprave imenoval Tomaža Seljaka, ki je po odhodu Matjaža Merkana že začasno vodil upravo družbe. Štiriletni mandat mu začne teči z današnjim dnem. V upravo so nadzorniki imenovali Matjaža Beričiča, ki bo odgovoren za področje tehnologije. Kdo je novi vodilni? Seljak je z današnjim imenovanjem postal že tretji predsednik uprave s polnim mandatom letos. Kot je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba, je bil Seljak pred imenovanjem na mesto predsednika uprave njen podpredsednik, odgovoren za področje tehnologije. Drugi mandat v upravi je Seljak začel maja lani.



V družbi se je Seljak zaposlil leta 1997. Leta 2004 je postal vodja službe skrbništva telekomunikacijskega kabelskega omrežja, dve leti pozneje pa je kot direktor sektorja za vključevanje in odpravo napak sodeloval pri prenovi poslovnih procesov na področju zagotavljanja storitev poslovnim in rezidenčnim uporabnikom. Pred imenovanjem na mesto člana uprave družbe je vodil sektor za dostopovna omrežja. V popolni sestavi Seljakovim in Beričičevim imenovanjem je tako uprava Telekoma znova v popolni sestavi. Poleg njiju jo sestavljajo še Ranko Jelača, ki je odgovoren za področje prodaje in marketinga, Vida Žurga, odgovorna za finančno področje, in delavska direktorica Špela Fortin.