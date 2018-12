Znana Slovenca: Božič bosta praznovala na štefanovo

BREZJE – Mednarodno priznana slovenska floristka dr. Sabina Šegula in mojster hortikulture Peter Ribič sta v petek, 21. decembra, odpotovala v Vatikan, kjer bosta ob letošnjih božičnih praznikih kot edina tujca že 14. sodelovala pri okrasitvi bazilike sv. Petra. Pred odhodom na 800 km dolgo pot sta v slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah predstavila, kako poteka krašenje v Vatikanu. Nadaljevanje tega zanimivega projekta nedvomno potrjuje njuno predano delo, strokovnost in zanesljivost, hkrati pa predanost stroki, ki pomeni tudi priznanje Sloveniji. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.