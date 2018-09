Znana imena, ki bodo iz ozadja vodila Šarčevo vlado

LJUBLJANA – Predvidoma jutri bodo poslanci glasovali o listi 16 ministrskih kandidatov premierja in predsednika LMŠ Marjana Šarca. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade pred državnim zborom zaprisegli in se predvidoma še isti dan sestali na prvi seji vlade, ki bo namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem.



V četrtek bo tako predvidoma znan tudi končni seznam državnih sekretarjev, ki bodo pri delu pomagali novoizvoljenim ministrom. O razdelitvi mest državnih sekretarjev so se dogovorili koalicijski partnerji, njihova imena pa so vsaj neuradno bolj ali manj znana. V kabinetu vlade bo Kopač Mrakova Tako naj bi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade postal nekdanji direktor Leka Vojmir Urlep, eno od sekretarskih mest v kabinetu pa naj bi zasedala tudi dosedanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Na ministrstvu za pravosodje naj bi mesti državnih sekretarjev zasedla pravnica in kandidatka za poslanko SD Dominika Švarc Pipan in vodja službe za stike z javnostjo na vrhovnem sodišču Gregor Strojin. Na ministrstvu za obrambo pa bo poleg aktualnega državnega sekretarja Miloša Bizjaka še obramboslovec Klemen Grošelj.



Državna sekretarja naj bi postala tudi nekdanja poslanca Desusa Peter Vilfan in Uroš Prikl, prvi na ministrstvu za izobraževanje, drugi na ministrstvu za zdravje.



Nekdanji poslanec SD Jan Škoberne naj bi postal državni sekretar na ministrstvu za kulturo.