Znan datum, ko bi lahko izvedeli, ali imamo novo vlado

Pahor bo še enkrat sprejel vodje poslanskih skupin, ki po prvem krogu pogovorov niso dale jasnega odgovora na vprašanje, ali bi podprli novega mandatarja. FOTO: Voranc Vogel

Drugi krog posvetovanj vodij poslanskih skupin pri predsedniku državeo morebitni novi koaliciji bo predvidoma 24. oziroma 25. februarja, so sporočili iz predsednikovega urada.Pahor je po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin v skladu s 111. členom ustave sklenil, da je za njegovo odločitev o tem, ali državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade ali ne, potreben še drugi krog pogovorov z vodji tistih poslanskih skupin, ki o tem predsedniku v prvem krogu še niso podale dokončnega stališča.Predsednik je vodje teh poslanskih skupin prosil, naj si vzamejo potreben čas za temeljit razmislek in dobro premišljeno odločitev. »Predsednik podpira pogovore med strankami o možnosti za oblikovanje vlade, tudi če do dogovora ne bi prišlo in bodo sledile predčasne volitve. Odprt dialog je namreč po prepričanju predsednika Pahorja v takih okoliščinah preizkus zrelosti demokratične politične kulture,« so še zapisali in dodali, da je Pahor v tem času večkrat javno poudaril, da si Slovenija, v tem mandatu ali po predčasnih volitvah, zasluži vlado s prepričljivo večino v državnem zboru in programom dela, v katerem bodo koalicijske stranke skupno oblikovale prednostne naloge.Če se bo Pahor odločil državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade, se želi prepričati, da ima kandidat zadostno podporo poslank in poslancev državnega zbora. Svojo odločitev mora sporočiti najkasneje do vključno 28. februarja 2020. Ker si predsednik Pahor želi po drugem krogu posvetovanj vzeti potreben čas za končno odločitev o morebitni predložitvi kandidata za predsednika vlade državnemu zboru, ocenjuje, da je primeren rok za drugi krog posvetovanj v ponedeljek, 24., oziroma torek, 25. februarja 2020.