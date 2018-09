Zmago Jelinčič brez dlake na jeziku, napovedal hudi boj

LJUBLJANA – »Ko sem poslušal njegov (Marjana Šarca, op. p.) govor, sem dobil skoraj solzne oči,« pravi poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je ob vsem tem pomislil, da sanja, potem pa je videl, da je vendarle v parlamentu.



Izpostavlja, da so ljudje, ki so v Slovenijo pripeljali migrantsko krizo, ki jih vozijo v Slovenijo, ki vozijo tujerodne ljudi z najnižjo izobrazbo, dobili ministrske položaje. Omenja Mira Cerarja in ga obtožuje neslovenskega delovanja ter poudarja, da bo ta človek zdaj zunanji minister.



Kritičen je do napovedi vlade, da bodo popravili krivice: »Težka bo. Pri tistih okoli 35 tisoč zakonih in zakonskih aktov, a jim bo uspelo zbrisati vsaj 20.000 aktov?«



Obregnil se je tudi ob dvig pokojnin: »Dvignili boste 'penzije'? Od kod boste vzeli denar? Bliža se nova gospodarska kriza. Naročila iz Nemčije padajo.«



»Jaz ne maram take bodočnosti. Rad bi imel državo, kjer bomo mi dobro živeli,« poudarja. Opozarja na ogroženost, in to ne od Šiškovih zamaskirancev: »Ampak s tistimi, ki hodijo s 'cotami' v diskont na Viču. To so tisti, za katere ne veš, kaj imajo pod tistimi 'cotami'. Ali kalašnikovko ali raketni metalec. Žal je to tako. Upam, da se bomo v Sloveniji enkrat 'zbrihtali'.«



Kritičen je do zunanje politike, ki je zanič oziroma je ni.



»Prepričan sem, da bo ta vladajoča koalicija naredila čisto vse, da bo ostala do kraja. Pristala bo na kakršna koli izsiljevanja Levice, za katera pa bodite prepričani, da ne bodo poceni. Cena za obstoj bo draga. Na drugi strani je močna opozicija. Vsaj, kar se SNS tiče, ne bomo čakali sto dni. 80 odstotkov je starih kadrov. Samo premestili bodo papirje iz enega predala v drugega ali iz ene sobe v drugo. V SNS mislimo, da imate za pripravo dovolj sto minut. Malo manj kot dve uri,« napoveduje.