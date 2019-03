Zjutraj pretepli znanega Slovenca

LJUBLJANA – Danes zjutraj se je v Ljubljani zgodil napad na nekdanjega prvega moža davčne uprave Ivana Simiča.



Javnosti je prek twitterja sporočil: »Spoštovani tviteraši! Moji včerajšnji tviti so očitno imeli velik odziv, saj me je danes zjutraj ob 6.05 pred vhodom v našo poslovno stavbo napadel in pretepel neznanec. Policija je sestavila zapisnik in življenje gre naprej. Je pa žalostno, da zadeve tako delujejo.«



Mnogi so izrazili podporo Simiču pod njegovo objavo, med njimi tudi, denimo, Franc Bogovič, evropski poslanec, in nekdanji minister za javno upravo Gregor Virant.



Policija je potrdila, da so prijavo prejeli.