Zjutraj je pošteno zeblo, živo srebro globoko pod ničlo

LJUBLJANA – Napovedi vremenoslovcev, da se bo predvsem zjutraj shladilo, so se uresničile. Zaradi nizkih temperatur so. Najhladnejše je bilo zjutraj na Kredarici, kjer je živo srebro padlo 7 stopinj pod ničlo. Pod ničlo je bilo še na Babnem Polju, v Ratečah in Novi vasi, v Logatcu pa so namerili okroglo ničlo. Najtoplejše je bilo na Letališču Portorož, kjer so namerili 14 stopinj Celzija.Danes bo sicer na Primorskem pretežno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V sredo bo pretežno jasno. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, ob morju in v krajih z burjo na Primorskem od 4 do 10, najvišje dnevne od 13 do 17, ob morju in na Goriškem do okoli 19 stopinj.V četrtek in petek bo pretežno jasno. Jutra bodo ponekod meglena. Toplejše bo, obljubljajo pri Arsu.