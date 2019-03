Zima še ni rekla zadnje, prihaja sneg

LJUBLJANA – Pred nami je vremensko lep konec tedna, naslednji teden pa nad naše kraje prihaja vremenska fronta, ki prinaša padavine in ohladitev. Izključen ni niti sneg po nižinah.Danes so najvišje temperature do 16 stopinj Celzija, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V soboto bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne predvsem v severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.V nedeljo bo na severu in vzhodu še precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo.V ponedeljek pa nas bo dosegla hladna vremenska fronta, padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo. Zapadlo naj bi med 10 do okoli 35 litrov dežja na kvadratni meter. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo okoli 10 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo spuščala. Zaradi negotovosti, koliko se bo ohladilo, vremenoslovci še ne morejo napovedati, kako nizko bo meja sneženja. Po nižinah je sneženje še negotovo, pravijo pri Agenciji RS za okolje (Arso).