Zima (še) ni rekla zadnje: meja sneženja se spušča

LJUBLJANA – Slovenijo prehajain padavinami. Med dežjem so tudi snežinke, iz nekaterih krajev pa poročajo celo o toči in sodri. Kot je dejal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso), se ozračje hladi, meja sneženja pa se spušča. Zvečer in ponoči se bo postopno razjasnilo, v sredo pa znova sledi pooblačitev.Čeprav je meja sneženja zaenkrat večinoma na okoli 500 metrih nadmorske višine, lahko sneg po napovedih meteorologa v osrednji in južni Sloveniji pobeli še nižje ležeče kraje. V višje ležečih krajih lahko sicer zapade od pet do 10 centimetrov snega, v gorah tudi do 20 centimetrov.Največ padavin je bilo do popoldneva na jugu Slovenije oziroma v osrednjem pasu od Notranjske proti Dolenjski in vzhodu z izjemo Obale in Goriške, je pojasnil Šter. Se bo pa zvečer oblačnost umikala, ozračje se bo, vsaj kar se tiče neviht, umirilo. Postopno se bo razjasnilo, temperature pa bodo padle. Jutranje temperature bodo v torek krepko pod lediščem, od -6 do 0 stopinj Celzija. Na planotah Notranjske pa bo še hladneje, tudi okrog -10 stopinj Celzija, je pojasnil Šter.Iz Loške doline, Unca,in sodri. Kot je dejal Šter, je bila toča drobna in ne takšna, kot jo poznamo iz poletnih neviht. Po njegovih besedah je sicer takšno vreme z nevihtami in sodro bolj značilno za pozno pomlad in ne za marec.Kot je razvidno s spletne strani Arsa, je bila nekaj po 16. uri verjetnost pojavljanja toče za vse pokrajine zelo majhna. Po Šterovih besedah lahko toča in sodra še vedno padeta na jugu države, bodo pa padavine po vsej verjetnosti prešle v sneg.