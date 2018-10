Židan brez konkurence ostaja na vrhu

RENČE - VOGRSKO – Delegati 11. volilnega kongresa SD so dosedanjemu prvaku stranke Dejanu Židanu podelili drugi mandat na čelu stranke, in sicer z 253 glasovi za in štirimi proti. Za podpredsednike so izvolili poslanca Matjaža Nemca, ministra Jerneja Pikala in Andrejo Katič ter evropsko poslanko Tanjo Fajon. Židan je po izvolitvi napovedal, da jih čaka trdo delo.



Novoizvoljeno vodstvo je po Židanovih besedah dobilo pomembno nalogo, da z vsem svojim znanjem in energijo ter spoštovanjem do ljudi, države in socialne demokracije trdo delajo naslednja štiri leta. »Ne morem trditi, da bodo vse naše odločitve optimalne in da nikoli ne bo zmote, saj smo ljudje. Trdim pa odgovorno, da bomo energijo in znanje usmerili v to, da počnemo koristne stvari, da počnemo to, kar socialna demokracija počne že sto let,« je še dejal prvak SD, ki je danes bil edini kandidat za predsedniški stolček.