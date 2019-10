Zgrebaši so najbolje oženili žgance

Pri organizaciji največjega dogodka v kraju sodeluje veliko ljudi, predvsem članov KTD Puconci. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Tako lepi so videti dödoli, okus pa je še boljši.

Kuhal je tudi eden najbolj znanih Prekmurcev, podjetnik in državni svetnik Marjan Maučec.

Obiskovalci so snedli več deset litrov dödolov, ki so jih v velikem kotlu pripravili organizatorji.

V nedeljo je Kulturno-turistično društvo (KTD) Puconci na igriščih ob osnovni šoli pripravilo svoji tradicionalni prireditvi, 16. dödolijado in 21. zlato kijanco, prvič pa tudi biciklijado. Ob zanimivem kulinaričnem tekmovanju v pripravi priljubljene prekmurske jedi dödolov je potekala tudi kulinarična razstava domačih jedi, ob vseh teh dobrot pa so se marsikomu pocedile sline.Mnogi rekreativci so se podali na daljše ali krajše kolesarske potepe. Pod žgočim soncem in ob odprtem ognju se je zbralo več kot 30 ekip, sestavljenih iz članov društev in vasi, ki so svojevrstno prikazali tradicionalno jed naših dedkov in babic. Sočasno je potekala razstava za zlato kijanco, kjer so domače gospodinje razstavile dobrote, ki predstavljajo tradicionalno domačo kulinariko. Seveda ni manjkalo niti pridelkov s kmetij in vrtov, ki so jih razstavili na puconski tržnici, ter medu, medenjakov, ročnih del, izdelkov domače in umetne obrti. Vse skupaj je spremljal še pester kulturni program.Dödolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco sta, kot pravi, predsednica organizatorja, to je Kulturno in turistično društvo Puconci, najbolj prepoznavni prireditvi, ki ju pripravljajo: »Društvo pomaga s tem ohranjati pristne, domače jedi, značilne za Prekmurje. Prireditev ponuja obiskovalcem in turistom pravo doživetje in obilo ne le kulinaričnih, ampak tudi kulturnih užitkov.« Dodala je, da je dödöle in razstavo ocenjevala strokovna komisija, vsi, ki so si jih privoščili, pa so bili nad njimi in nad preostalo kulinariko navdušeni.Predvsem kuharice in kuharji amaterji so jih pripravljali v kotličkih, ki jih je zagotovil organizator, na odprtem ognju, njihove jedi pa je nato ocenila strokovna komisija. Strokovna komisija v sestavi predsednikter članiinje imela kar težavno delo, saj je večina ekip pripravila odlično jed.Ne le to, obiskovalci so snedli več deset litrov dödolov, ki so jih v velikem kotlu pripravili organizatorji.So pristna prekmurska jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami oziroma polivkami. Ponekod jih imenujejo oženjeni žganci, bela polenta ali beli krompirjevi žganci. Kot je poudarila predstavnica Vesna Maučec, je osnovni namen prireditve ohranjanje pristnih domačih jedi, značilnih za območje Prekmurja. Seveda pa tudi, naj se vsi zbrani zabavajo in počutijo karseda domače.Bronasto kijanco je osvojila ekipa DU Puconci, srebro prav tako Pucončankain zlato Društvo kmečkih žena Klas Bodonci. Ko gre za dödole, je tretje mesto pripadlo ekipi Filovcev, drugo je bilo Turistično društvo Hotiza, zmaga pa je letos pripadla ekipi Zgrebašev iz Pečarovcev. Po uradni razglasitvi rezultatov, kjer poleg najboljših tudi drugi tekmovalci niso ostali brez priznanj in nagrad, je popoldne sledilo še druženje ob dobri glasbi in kulinariki.