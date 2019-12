Želite prispevati k varnosti Slovenije? Pomagate lahko policiji

Kdo so pomožni policisti?



Pomožni policisti, t. i. rezervisti, so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Vpoklicani so lahko ob naravnih in drugih nesrečah, ko je huje ogrožena javna varnost, v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja ipd.



Vir: Policija

»Iščemo nove pomožne policiste, ki bodo pomagali pri izboljšanju varnosti. Vsi, ki vas izvajanje policijskih nalog zanima, ste vabljeni, da se prijavite. Rok za prijavo je 31. januar 2020,« je policija objavila na facebooku.Iščejo osebe, stare od 18 do 60 let, ki so slovenski državljani s stalnim prebivališčem v EU. Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.