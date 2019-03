»Že sedem let me nekaj oseb sistematično poskuša uničiti«

LJUBLJANA – Ljubljanski župan Zoran Janković je po izreku oprostilne sodbe v zadevi Gratel pred ljubljanskim okrožnim sodiščem ocenil, da se je danes pokazalo, da ga nekaj oseb že sedem let »sistematično uničuje oz. poskuša uničiti njega in njegove sodelavce«. Sodišče je pri presoji očitanih dejanj prejemanja podkupovanja po njegovih besedah sledilo resnici. Ne ve, kako bomo lahko živeli v tej državi Janković verjame, da si tožilka Blanka Žgajnar želi njegove obsodbe. »Podatke, ki smo jih vsi videli, in dokumente, ki smo jih vsi prebrali, je prirejala po svoje. Če je to naloga tožilstva, ne vem, kako bomo lahko živeli v tej državi« je dodal.



Ljubljanski župan meni, da ima svoje hišne preiskovalce, med katere je uvrstil tudi tožilko Žgajnarjevo, saj naj bi brez razloga napadali tudi njegove družinske člane, ker nimajo podlage, da bi obsodili njega. »Vem, da jih boli mojih pet zmag na županskih volitvah v prvem krogu s takimi odstotki, vendar naj raje kaj pokažejo.« Presoje se ne boji Presoje prvostopenjske sodbe na višjem sodišču se Janković ne boji. »Nje nič ne stane, ko opravlja svoje delo oz. nedelo. Konec koncev bremeni proračun,« pa je dejal o napovedani pritožbi tožilstva na oprostilno sodbo.



Ponovil je, da od tistih, ki v Ljubljani ustvarjajo dobiček, pričakuje, da nekaj vrnejo. Ali dajo za kulturo, socialo ali šport, pa jim prepušča v odločitev. Prav primer Gratel bi lahko po njegovem mnenju podjetja odvrnil od donacij, ki jih dajo v dobro Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč ljubljanskega župana Jankovića v zadevi Gratel danes oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Sodnica Vladislava Lunder je ob izreku sodbe ocenila, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da bi zahteval podkupnino, temu pa tekom sojenja ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.