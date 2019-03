Že dve leti živi v avtu, zdaj ji hočejo vzeti še psa

Od podjetnice do brezdomke

Taya Portman se je rodila v Nemčiji, odraščala je v Velenju, velik del mladosti pa je preživela v Londonu. Po vrnitvi v Slovenijo pred 15 leti je poučevala angleščino in imela podjetje za prevajanje, tolmačenje in izobraževanje. Slabi časi so se zanjo začeli leta 2012, ko je zaradi fibromialgije postala brezposelna. Neznosne bolečine, pogosti padci, nezavest, in posledično draga zdravila so jo pripeljali na rob. Nekaj časa ji je še uspevalo živeti človeka vredno življenje, s psom in mucama je živela v skromnem stanovanju v Latkovi vasi pri Preboldu. Potem ko je zaprla svoje podjetje, je ustanovila društvo Literator in z brezplačnimi inštrukcijami pomagala skoraj 500 učencem in dijakom iz socialno ogroženih družin.

Brez povodca

Psa ji pomenita vse. FOTO: Igor Mali

Odločba je nezakonita

49 let je stara Taya Portman.

Taya Portman pred boleznijo. FOTO: Osebni arhiv

Bi jo kdo sprejel k sebi?

Brez odziva

Ko smo na inšpekcijo Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) povprašali, zakaj Portmanovi odvzemajo psa, so nam sporočili le, da primera ne bodo komentirali.

LJUBLJANA – Kako nepredvidljiva in žalostna so življenjska pota, kaže usoda 49-letne. Nekoč samostojna podjetnica, ki je več let preživela v tujini, je po čudnem spletu okoliščin, na katere sama ni imela velikega vpliva, pristala na parkirišču za zaposlene v ljubljanskem BTC. A Taya ni nikjer zaposlena in nima svojega pravega doma. Že dve leti je brezdomka in živi v nevoznem avtomobilu renault espace, skupaj s svojima psoma Philipom in Lio, ki ji pomenita vse na svetu. Pravi, da sta njeno življenje, njena družina in njena terapija. A že od lanskega oktobra ji veterinarska inšpekcija hoče za vedno odvzeti Philipa in ga namestiti v Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice, pred slabim tednom dni pa je izvedela, da podobna usoda čaka tudi Lio. Tayo pa je močno izčrpala fibromialgija, huda in do nedavnega neznana bolezen možganov.»Sprijaznila sem se s tem, da spim v avtu. S Philom in Lio nam je prav lepo. Ugotovila sem, da ljudje ne potrebujemo veliko. Meni zadostujejo narava okoli mene, moja psa in postelja,« pripoveduje. Ne more pa se sprijazniti z namero veterinarske inšpekcije o odvzemu psov, in to zato, ker naj bi ju trpinčila in jima ne zagotavljala primerne oskrbe. V odločbi tudi piše, da sta bila večkrat opažena brez povodca in ovratnice. »Pa ravno meni, ki izjemno lepo skrbim za moja psa. Poglejte, kako mirna, prijazna in prikupna sta. Pa tudi dobro hranjena in socializirana. Ljudje, ki nas srečujejo v centru Ljubljane, kjer prodajam Kralje ulice, ju obožujejo in me vedno pohvalijo, kako lepo skrbim za njiju,« se med našim pogovorom stisne k njima.Prepričana je, da jim veterinarska inšpekcija dela veliko krivico in se brezsrčno drži ohlapne zakonodaje. »Očitno je za inšpekcijo dovolj, da so psi privezani na verigi in da imajo zagotovljen boks v velikosti 4 krat 4 metre. Psa ljudem po zakonu ni treba sprehajati in ga čistiti, moja dva tega dobita v izobilju. Poleg tega noben zakon ne določa, da morajo psi bivati v stanovanju. Oba spita ob meni in imata pri tem ogromno ljubezni. Niti o tem ne govori noben zakon,« pripoveduje Taya.Občutek ima, kot da se je nekomu tako močno zamerila, da jo zdaj od daleč budno spremlja in na inšpekcijo piše prijave. »Doživljam fizično in verbalno nasilje, v zadnjem letu so me večkrat fizično napadli. Kralji ulice so me obtoževali, da se drogiram in zlorabljam zdravila na recept, vendar jaz potrebujem zdravila zaradi bolezni. Zaradi vsega tega sem se oddaljila od ljudi in se umaknila v BTC. Pa še tam me ne pustijo pri miru,« razlaga.In kaj natančno piše v odločbi veterinarske inšpekcije? »UVHVVR je v letu 2017 in 2018 prejel večje število prijav v zvezi z neodgovornim lastništvom dveh psov, v katerih je navedeno, da jima Taya Portman ne zagotavlja fizičnega varstva na javnih površinah, da nista na povodcu niti v bližini zelo prometnih cest ter da jima zaradi načina življenja (živi v avtu brez stalnega bivališča) ne more zagotavljati oskrbe v skladu s fiziološkimi in etološkimi potrebami.« Nadalje UVHVVR v odločbi navaja, da je bil Philip nekoč najden pred Mercatorjem Šiška brez lastnice, ko je taval naokoli, zato je bil odpeljan v zavetišče. Poleg tega sta bila oba psa zaradi bolezni oziroma hospitalizacije večkrat nameščena v zavetišču, decembra 2017 pa so prejeli ponovno prijavo, da je Philipa zbil avto, ker ga lastnica ni imela na povodcu.A Portmanovi se vse skupaj zdi pretirano in neutemeljeno, saj da krši njeno temeljno človekovo pravico in nesorazmerno posega v njen življenjski slog. »Taya Portman je visoko izobražena oseba, ki pa jo je življenje pripeljalo do izjemno hudih zdravstvenih težav, izgube redne in trajne zaposlitve, običajnega prebivališča ter končno do življenja v naravi, posvečenega živalim in veganstvu. Zakonska določba odvzema psa je sicer precej ohlapna in daje inšpekcijskemu organu diskrecijske pravice, kdaj je odvzem potreben in kdaj ne. Upravna odločba prav v ničemer ne pojasnjuje, zakaj bi bilo treba odvzeti psa, za katera zanj več kot vzorno skrbi,« je zapisano v pritožbi na odločbo, ki jo je sestavil odvetnik Taye Portman. Pri tem je opozoril še na (ne)zakonitost odvzema, saj ji niso omogočili predhodnega zaslišanja, zato Portmanova inšpekcije ni mogla seznaniti z neresničnimi izjavami v njeno škodo ter se o njih izreči.Glede obtožb, da psa nista na povodcu in da sta tavala po nakupovalnem središču, je Portmanova v svoji pritožbi navedla, da je večkrat, vsaj sedemkrat, opazila, da sta bila psa po tem, ko ju je za povodec privezala pred trgovino ali prostore za brezdomce na Metelkovi, odpeta oziroma da jima je nekdo snel ovratnico. In to ne naključno, ampak namerno. Tako je bilo tudi takrat, ko je Philipa zbil avto.Portmanova še pove, da bi, če se najde kdo, ki je prav tako ostal sam in bi potreboval pomoč ter jo z njenima kužkoma sprejel pod streho, z veseljem pomagala pri domačih opravkih, na vrtu in pri vseh drugih opravilih. Drugače pa, kot nam je povedala že na začetku, razen Philipa in Lie od življenja ničesar več ne pričakuje.