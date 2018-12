Že drugo novo leto bo prespal v avtu

DIVAČA – O 54-letnem Zmagu Ražmu, strojnem tehniku in vojnem veteranu, ki je po deložaciji iz hiše postal brezdomec, smo pisali pred poletjem. Zanj se do konca leta visoke gospodarske rasti in blaginje žal ni dosti spremenilo. Vsaj na bolje ne. Že 13 mesecev živi v avtu, njegov dom je 18 let star renault megane. Spi v primorskih gozdovih, lokacije pogosto menjuje. Kadar je zelo mrzlo, se zavleče v ruševine stare hiše, kjer leži na peni. Prve tedne po deložaciji je spal pri prijatelju, nekajkrat je prespal pri sestri. 13 mesecev že živi ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.