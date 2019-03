Zdravniška zbornica: Sistem eZdravje kliče po zlorabi

Zdravstveno kartoteko nekdanje ministrice Milojke Kolar Celarc je videlo več nepooblaščenih oseb. FOTO: Jure Eržen, Delo

Fakin: Nimam podpore v koaliciji

Bodo uvedli postopke?

LJUBLJANA – Predsednica zdravniške zborniceje v odzivu na informacijo o nepooblaščenih vpogledih v zdravstveno kartoteko nekdanje ministriceopozorila, da sistem eZdravje ne deluje, kot bi moral. Na to je opozarjala že zadnja ministra, a ni bilo ustreznega odziva.Po poročanju portala Siol je namreč več deset oseb, zaposlenih v UKC Ljubljana, tudi zdravnikov, decembra 2017 nepooblaščeno vpogledalo v zdravstveno kartoteko tedanje ministrice za zdravje Kolar Celarčeve po njenem prihodu na urgenco, kar je razkril izredni nadzor v UKC.Da sistem eZdravje ne deluje, kot bi moral, je po besedah predsednice Čebašek Travnikove ocenil tudi direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je na eni izmed javnih tribun pred časom predlagal, da naredijo evalvacijo sistema in ugotovijo, kaj je narobe.Težava po njenem mnenju je, da je v sistem vključenih veliko IT-podjetij, ki delujejo in poslujejo vsaka po svoje. Na pomanjkljivosti eZdravja je, kot je dejala, opozarjala že javno, na sestankih pa tudi zadnja ministra Kolar Celarčevo in, a njeni predlogi, da bi uvedli enoten sistem, ki bi pokrival vse zdravstvene ustanove in izvajalce zdravstvenih storitev, niso bili deležni posluha. »Odgovorni so zatrjevali, da je vse v redu in da vse deluje. Ko sem ministru Fakinu omenila, da bi to lahko bilo med njegovimi prioritetami, je rekel, da za to nima podpore v koaliciji,« je dejala.Po njenih besedah je sistem tak, da kliče po zlorabi, sreča je le, da zagotavlja tudi sledljivost vpogledov. Taki nepooblaščeni dostopi po njenem mnenju sicer niso samo neetični, pač pa tudi kaznivi. S tovrstnimi primeri so se po njenih besedah na zdravniški zbornici že srečevali, izrečene so bile že tudi kazni. Primera, da bi kdo na ta način zlorabil podatke za politične potrebe, pa v njenem mandatu niso obravnavali, je dodala.Na vprašanje, ali bodo v zbornici proti osebam, ki so nepooblaščeno dostopale do podatkov nekdanje ministrice, uvedli kakšen postopek, je Čebašek Travnikova odgovorila, da ga bodo, a le, če bodo dobili prijavo. Zbornica namreč seznama oseb, ki so vpogledovale, nima in ga tudi ne more zahtevati. »Ker nisem stranka v postopku, namreč ne morem iti v UKC in zahtevati seznama. S tem bi presegla pooblastila,« je dejala. Ocenjuje sicer, da so bili nedovoljeni vpogledi opravljeni, ker je posameznike zanimalo, ali je ministrica pri obravnavi na urgenci preskočila čakalno vrsto.