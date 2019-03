Zdravniki odhajajo, vodstvo zadovoljno

1,050.000 € je po podatkih nadzornika zdravstveni dom posodil občini.

Ugodnejši od banke

Od prihoda direktorice Polona Vidič Hudobivnik se dolgoletna postava spreminja, ona je zadovoljna. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdravstveni dom je kot proračunski uporabnik občine dolžan ponuditi prosta denarna sredstva občinskemu proračunu, če ima ta likvidnostne primanjkljaje.

KOČEVJE – Da slovensko zdravstvo že dolgo ni zdravo delujoč del družbe, ampak sektor, ki ga je težje obvladovati kot gospodarstvo, zunanjo politiko ali represivni aparat, pričajo razlike med napovedmi ministrov za zdravje in dosežki. Zdajšnji zdravstveni ministerse ta mesec ni strinjal s tem, da so razmere v zdravstvu kritične, pomirjujoče je pojasnil: »Problemov je veliko, ampak nobeden ni tako alarmanten, da bi lahko rekli, da bo razpadel sistem primarnega zdravstvenega varstva.«V tem vmesnem tednu se je v zdravstvu kaj spremenilo, recimo v kakšnem zdravstvenem domu je odpoved dala kakšna zdravnica in pacienti so ostali brez izbranega zdravnika. V Kočevju je prejšnji teden odhod napovedala nekdanja direktorica dr., kije skrbela za 1786 pacientov. Rakova je od leta 2016, ko jo je na direktorskem stolčku zamenjala aktualna dr., delala kot splošna zdravnica. Od aprila 2017 je Rakova šesta zdravnica oziroma zdravnik, ki zapušča zdravstveni dom pod vodstvom nove direktorice. Zato pa je Vidič Hudobivnikova vpeljala novosti, ki so zagotovo razveselile ustanovitelja, torej tamkajšnjo občino.Leta 2017 je zdravstveni dom posojal občini denar – šestkrat v enem letu, med 170.000 in 250.000 evri po nakazilu, po navedbah člana nadzornega odbora poslovanja ZD skupaj milijon in 50.000 evrov; občina je v lokalnem mediju pojasnila, da je tak kredit cenejši kot na banki, Vidič Hudobivnikova pa: »Zdravstveni dom je kot proračunski uporabnik občine dolžan ponuditi prosta denarna sredstva občinskemu proračunu, če ima ta likvidnostne primanjkljaje.«Ob lokalnih volitvah pa se lahko zgodi, da politični nasprotnik aktualne občinske oblasti, ki dela v zdravstvu, pač ne dobi dneva dopusta za predvolilno soočenje – o takem dogodku nas je obvestila, podpredsednica Slovenske nacionalne stranke, ki je v Kočevju kandidirala za županjo. Jelenovičeva je medicinska sestra; nedavno je dobila opomin pred odpovedjo, tako kot še dve sodelavki: »Padla sem malo v nemilost, ampak kot dolgoletna zaposlena in politična kandidatka sem opozarjala na nepravilnosti.«Te nepravilnosti ima Jelenovičeva dokumentirane, obvestili so tudi zdravstveno ministrstvo; pravi, da zdravniki in osebje odhajajo zaradi mobinga. »Ni se čuditi podatku, da se je bolniški stalež zaposlenih v času novega vodstva enormno povečal. Temu je seveda razlog med drugim mobing, na kar je opozorila tudi specialistka medicine dela, ki je opravljala obdobne preventivne preglede zaposlenih v zdravstvenem domu,« je med drugim pojasnila Jelenovičeva.Prav nasprotno pa direktorica: da so zaposlili več zdravnikov, kot jih je šlo, ter da je s klimo večinoma zadovoljna: »Razumljivo pa je, da niso vsi zadovoljni. Želim si, da bi se o tem z vsemi odprto pogovarjala in bi skupaj iskali rešitve.«Glavni oškodovanci pa so, kot vedno, uporabniki in plačniki sistema, ki jim zdravniki odhajajo po desetletjih pregledov in oskrbe.