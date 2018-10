Zdravnica priznala, da je zafurala Boštjana?!

SEMIČ – »V tožbo ne grem zaradi denarja, ampak samo zato, da se takšne napake ne bi več dogajale; da ne bi še kak otrok ostal brez staršev ali starši brez otrok,« je svojo odločitev za tožbo proti ljubljanskemu kliničnemu centru strnila Vlasta Grubar iz Semiča. Ko beseda nanese na njenega partnerja Boštjana Gašperina, jo oblijejo solze. Živeli so skromno, nikoli niso šli na dopust, kupili so si le najnujnejše, a imeli so tisto, kar je največ pomenilo, drug drugega, ljubezen in srečo. A le do 18. julija 2016. Takrat je Boštjan umrl. Štiri dni prej je dopolnil 56 let. Za sabo je pustil neutolažljivo partnerico Vlasto in ...