Zdravljenje v tujini je zdaj lahko dostopno vsem!

Sicer vpliva na prihodnost nimamo vedno v svojih rokah, je pa res, da ravno ta nepredvidljivost daje čar življenju, saj nas lahko pogosto presenetijo lepe stvari. A če se pojavijo tiste manj prijetne situacije, na katere nismo ravno pripravljeni, pa je dobro poznati vse možnosti, ki nam pomagajo življenje znova spremeniti na bolje in zreti svetli prihodnosti naproti.Če se soočimo z boleznijo, je pomoč bližnjih in okolice zelo pomembna. Ključna pa je tudi pametna izbira zavarovanja, ki vam bo pomagala, da boste lažje prestopili tudi še tako težko usodo, ki vam jo prinese diagnoza raka. S pravim zavarovanjem boste lahko izbrali najboljše zdravljenje zase in takoj začeli hoditi po poti, ki vas bo vodila v svetlejši jutri.Merkur Zavarovalnica je pripravila poseben produkt za vse tiste, ki se želite že vnaprej oborožiti s pravim »orožjem« za primer, če vam bo pot prekrižal rak. Gre za posebno zdravstveno zavarovanje Merkur Brez meja – zavarovanje za primer nastanka raka in presaditve kostnega mozga z zdravljenjem v priznanih evropskih ustanovah.Gre za zavarovanje, ki vas bo pravilno oborožilo v boju proti hudi bolezni. Namenjeno je vsem, ki želijo celovito oskrbo v primeru zdravljenja rakavih obolenj in presaditve kostnega mozga. Poleg tega vam omogoča zdravljenje v tujini, kjer stroški pogosto presegajo povprečen družinski proračun.V Merkur zavarovalnici pravijo: »Zavarovalna premija je ugodna. S tem smo želeli čim več ljudem omogočiti kakovostno zdravljenje.« Ključna prednost zavarovanja pa je, da drugo mnenje ni potrebno. S tem prihranite dragocen čas in začnete zdravljenje takoj!Več o zavarovanju: https://www.merkur-zav.si/zdravje