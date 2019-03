Zbogom! Poslovila se je v 110. letu

Morda najstarejše Slovenke ni več med nami. FOTO: Oste Bakal

MURSKA SOBOTA – Tik pred dnevom žena je v 110. letu starosti umrla najstarejša občanka Murske Sobote, najstarejša Prekmurka in po vsej verjetnosti tudi najstarejša Slovenka sploh,. Tiho in mirno je za vedno zaspala na svojem domu v Satahovcih pri Murski Soboti, kjer je bivala pri hčerkiin njeni družini.Rodila se je 22. oktobra 1909 v Kraščih na Goričkem kot najstarejša med enajstimi otroki kmečke družine. Takrat je bila revščina, in ker doma za vse ni bilo dovolj hrane, se je Matilda podala s trebuhom za kruhom, nekaj časa je sezonsko delala v Avstriji in Nemčiji. V Satahovce se je poročila leta 1932. Z možemsta imela šest otrok, eden je umrl še kot dojenček. Preživela je dve svetovni vojni in osamosvojitveno vojno za Slovenijo. V nekaj zadnjih desetletjih sta zanjo lepo skrbeli hčerka Irena in njena družina, v bližini, prav tako v Satahovcih, pa živi tudi njen sin. Matilda, ki je bila več kot tri desetletja vdova, ima devet vnukov, 13 pravnukov in pet prapravnukov.Na svoje zadnje praznovanje rojstnega dneva, konec oktobra lani, je na Lukačev ribnik v Krogu povabila tudi predsednika države, ki se je zaradi službenih obveznosti opravičil, je pa slavljenki poslal čestitko z lepimi željami.Zato pa so bili tam mnogi drugi gostje, med njimi murskosoboški župan, predstavniki različnih društev, krajevnih skupnosti. Praznovanje sta popestrila brat in sestrainiz Otovcev, ki sta slavljenki na diatonično harmoniko zaigrala venček prelepih domačih pesmi, Matilda, ki je imela neznansko rada narodno-zabavno glasbo ter ples, je zraven veselo pritegnila, zapela in se pri 109 letih tudi zavrtela.Ko je morala ob svojih rojstnodnevnih praznovanjih pogosto razpredati o receptu za dolgoživost, je večinoma omenjala mir in razumevanje, brez razburjanja in stresa, pomembna sta bila vedrost in obilo smeha. Seveda naj bi na dolgo življenje vplivala tudi prehrana, sama pa je zjutraj najraje jedla kruh vrtanek z belo kavo. Za kosilo je morala biti juha. Rada je imela tudi krompir.Spominjala se je, da so nekoč jedli veliko rib, ki jih je nalovil njen mož ribič, pa tudi reka Mura je bila vedno blizu. Najraje je kuhala domačo hrano, še posebno repo z malo mesa. Za sodobne čase pa je dejala, da je vse škropljeno in predelano, ter se ne ve več, kaj je dobro in kaj ni. Je pa popila zelo veliko vode. V zadnjih letih je imela sicer nekaj težav s sluhom in vidom. »Pri zdravniku pa nisem bila veliko, le zaradi ran na nogah, da so mi jih obvezali,« je takrat še povedala Matilda.