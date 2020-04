Zasuli morje in zgradili gledališče

Bolj malo znano je, da je bil Piran zelo napreden, saj je bil med drugim prvo mesto na današnjem ozemlju Slovenije, ki je že leta 1909 imelo trolejbus, in da je nato daleč naokoli prednjačil tudi s tramvajem, ki je med Piranom in Lucijo začel voziti leta 1912. Ne nazadnje je leta 1910 Portorož dobil Hotel Palace Kur, kot se je imenoval današnji Hotel Kempinski Palace. Ob odprtju je bil najlepši in največji na Jadranu, za vedno je spremenil podobo portoroškega zaliva.Med letoma 1813 in 1918 je bil Piran v habsburški monarhiji, njegov ekonomski razcvet pa je bil v zadnji četrtini 19. stoletja povod za izvedbo obsežnejših ...