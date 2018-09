Zaseženi psički naprodaj: za 230 evrov

Zelo pogosto tihotapljenje

Psički so zdaj naprodaj. FOTO: O. B.

MURSKA SOBOTA – Kot je znano, so policisti pred tednom dni odkrili in odvzeli 107 mladih psov različnih psov, ki sta jih iz Madžarske v Italijo tihotapila državljana Italije. Takrat je uradni veterinar kužke odvzel in jih začasno namestil v zavetišče za male živali v okolici Moravskih Toplic.Zlasti mnoge ljubitelje malih živali je zaskrbelo, da bi lahko mlade pasje lepotce evtanazirali, kar pa se, kot kaže, ne bo zgodilo., tiskovni predstavnik pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) nam je napreč zatrdil, da gre za same zdrave in socializirane kužke, ki ne bodo evtanazirani, temveč jih bodo ponudili v posvojitev ljubiteljem živali v Sloveniji. Tako bodo v zavetišču Mala hiša v Lukačevcih pri Moravskih Toplicah v torek, 26. septembra, začeli izdajo in posvojitev psov, ki so bili zaseženi italijanskim tihotapcem na pomurski avtocesti.Za posameznega štirinožca bo treba odšteti 230 evrov, kolikor znašajo stroški bivanja v zavetišču, cepljenja proti steklini in drugih obveznih karatenskih obveznosti.Po besedah, direktorja murskosoboške Veterinarie, veterinarske ambulante, pod okriljem katere deluje zavetišče Mala hiša v Lukačevcih, pričakujejo, da bodo dnevno v posvojitev oddali do 25 živali. Več informacij je mogoče dobiti na telefonsko številko Male hiše 031 732 700, uradne ure zavetišča pa so med tednom od 10. do 14. ure, v soboto od 9. do 12. ure.Sicer pa, kako zanimivo in aktualno je tihotapljenje čistokrvnih štirinožnih prijateljev psov iz vzhodne v zahodno Evropo pogosto potrjujejo tudi slovenski policisti, ki jim niso tuja odkritja tihotapljenj različnih pasem psov. Tako so pomurski policisti pred dobrim tednom znova na pomurski avtocesti odkrili tihotapce živali.Dva Italijana sta namreč v kombiju prevažala kar 107 pasjih mladičev, namenjenih na italijanski trg, kjer menda dosežejo astronomske cene, kjer naj bi en čistokrvni kužek dosegel ceno tudi več tisoč evrov, čeprav gre običajno za ponarejeno čistokrvnost, ponarejeni pa naj bi seveda bili tudi uradni papirji o prednikih. Tokrat so bile živali kupljene blizu madžarsko-romunske meje, torej so iz Romunije, Moldavije ali Ukrajine, ni pa redkost, ko se taka tihotapljenja začnejo na Slovaškem, Češkem, Poljskem ali Madžarskem.