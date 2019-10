Zaradi zastrupitev prepovedali priljubljene konopljine kapljice

Ponudba smole CBD se bo preselila na črni trg. FOTO: Policija

Ob snovi CBD se za medicinske namene iz konoplje uporablja tudi snov THC, v Sloveniji pa je že od leta 2014 omogočena uporaba sintetičnih in naravnih kanabinoidov v medicinske namene: leta 2016 je bilo predpisanih 410 receptov za zdravila, ki so jih pripravljali v lekarnah, ter porabljenih slabih pet kilogramov CBD. Leta 2017 je bilo predpisanih 1892 receptov in porabljenih dobrih devet kilogramov CBD, lani pa 830 receptov za 14,3 kg CBD.

LJUBLJANA – V 21. stoletju smo priča izumom, ki jih uporabljamo, ne da bi se prav zavedali posledic. Lep primer so elektronske cigarete, katerih prvotni namen je bil lajšanje odvajalnih sindromov za tiste, ki opuščajo kajenje. A novotarijo je pograbila mladina, ki modno puha dišeče oblake, čeprav je (ne)varnost početja še nejasna.Podobno je v zadnjih letih, natančneje od 2014., narasla komercialna uporaba konopljine sestavine CBD (kanabidol), katere zdravilne lastnosti so posamezniki in podjetja dobro tržili. Domnevno revolucionarni naravni izvleček naj bi bil namenjen »starejšim z revmatičnimi težavami, najstnikom z aknasto in nečisto kožo, poslovnežem in mladim mamicam, zaradi naravnega izvora pa se ga vedno pogosteje uporablja tudi pri otrocih z avtizmom in epilepsijo,« še zdaj trdi spletni ponudnik.Eden od ponudnikov navaja, da »CBD ne povzroča nikakršnih psihoaktivnih učinkov, zato je v Evropi popolnoma legalen«. Zadnji del stavka ne drži več, pa še kaj od prej naštetega ni preverjeno.Kapljice CBD so se zelo razširile med Slovenkami in Slovenci, z njimi si lajšajo zdravstvene tegobe. A kot pojasnjujez ministrstva za zdravje, so na ravni EU preverjali, ali obstaja zgodovina varne uporabe živil z izvlečki CBD. »Ker nobena izmed držav članic ni dala podatkov o zgodovini varne uporabe takšnih izdelkov, je Evropska komisija na podlagi evropske zakonodaje, ki ureja nova živila, 15. januarja 2019 v zbirki informacij posodobila vnos, ki se nanaša na kanabinoide.« S to posodobitvijo se vsi izvlečki konoplje in iz njih proizvedeni izdelki, ki vsebujejo kanabinoide (CBD) in so opredeljeni kot živila, smatrajo za nova živila – zanje pa je pred dajanjem na trg potrebna odobritev v skladu z zakonodajo o novih živilih.To se še zlasti nanaša na ponudnike olja, kapljic in smole CBD, saj se je njihova uporaba v Sloveniji silno razmahnila. Štormanova opozarja, da lahko izdelki (v katerih je CBD v različnih koncentracijah) pomenijo tveganje za zdravje, »predvsem pri otrocih, nosečnicah in doječih materah, ob dolgotrajni uporabi pa tudi pri odrasli populaciji«. Oceno tveganja za nova živila pa za celotno EU izdela Evropska agencija za varno hrano EFSA in je podlaga za dovoljenje za promet na trgu EU, do takrat pa bo njihova prodaja pri nas prepovedana! »Prav tako so sestavine, pridobljene iz cvetnih ali plodnih vršičkov, prepovedane za uporabo v kozmetičnih izdelkih,« še dodaja Štormanova.Julija so uvoznike in prodajalce koncentriranega CBD obiskali inšpektorji, pojasnjujez zdravstvenega inšpektorata: nadzor je bil namenjen prehranskim dopolnilom in kozmetiki, ki vsebujejo izvlečke industrijske konoplje oziroma sestavine, ki se ne smejo uporabljati v kozmetičnih izdelkih. »Zavezanci so bili pozvani, naj predložijo dokazila o skladnosti izdelkov, ki jih tržijo, oziroma, če teh dokazil nimajo, naj začnejo izvajati korektivne ukrepe za dosego skladnosti z zakonodajo.« Mojškrčeva dodaja, da postopki še potekajo, »inšpekcijski ukrepi pa še niso bili izrečeni«.Preden smo dobili uradne informacije z ministrstva, smo med prodajalci izdelkov iz konoplje in kanabisa preverjali stanje. Sprva so se na spletu pojavile netočne informacije, da gre za vso konopljo, za dogajanje pa so priročno okrivili farmacevtsko industrijo (katere pomen na trgu konoplje raste, glej okvirček). A se v resnici nič ne spremeni za tiste, ki ponujajo konopljino moko in živila. Enako se nič ne spremeni za konopljo, ki jo ponujajo po kioskih in bencinskih črpalkah – direktor največjega ponudnika Vutrexje potrdil, da njihov izdelek ostaja v prodaji. Ko smo o prihodnosti spraševali ponudnike kapljic​ CBD, od treh sogovorcev nismo dobili enega jasnega odgovora, kaj bodo. Najbrž bodo morali zapreti (spletno) trgovino.To se zrcali iz pojasnil ministrstva, ki navajajo minulo prakso: »V Sloveniji je že bilo zaznanih nekaj primerov zastrupitve s kapljicami​ CBD, kar napotuje na previdnost in vzpostavitev večjega nadzora na tem področju,« navajajo na zdravstvenem ministrstvu. Opozarjajo, da se izdelkom s CBD, ki se ne prodajajo kot zdravila, »pogosto pripisujejo lastnosti preprečevanja ali zdravljenja bolezni. Na ta način zavajajo povprečnega potrošnika, ki dobi sporočilo, da gre za zdravilo, in morebiti celo opusti zdravljenje.«