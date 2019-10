Zaposlenim v Adrii Airways začeli vročati odpovedi, oni vračajo uniforme

BRNIK – Stečajni upravitelj Adrie Airwaysje zaposlenim v Adrii Airways danes začel vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Delavcem bo s tem začel teči 15-dnevni odpovedni rok. Kdaj bodo odpovedi prejeli vsi zaposleni, Pustatičnik še ni mogel napovedati. Nekaj Adrijinih zaposlenih je trenutno v tujini; ti bodo odpovedi prejeli po pošti, je pojasnil Pustatičnik.Adrijin stečajni upravitelj je delo začel v sredo, ko je po oklicu začetka stečajnega postopka s sodelavci opravil prve sestanke z zaposlenimi na sedežu družbe. Oceno obsega in trajanja stečajnega postopka bo lahko po napovedih podal najpozneje ob pripravi otvoritvenega poročila, ko bodo znani tudi obseg prijavljenih terjatev, stečajna masa za poplačilo upnikov in podrobnejše stanje. Tisti Adrijini zaposleni , ki bodo želeli vložiti zahtevek za denarno nadomestilo za brezposelnost, se bodo morali na Zavod RS za zaposlovanje prijaviti in zahtevek za nadomestilo vložiti najpozneje v roku 30 dni. Tistim, ki bodo prijavo v evidenco brezposelnih izvedli v treh dneh po izteku odpovednega roka, bo denarno nadomestilo odmerjeno v višini 80 odstotkov, drugim pa v višini 60 odstotkov povprečja plač. Okrožno sodišče v Kranju je stečaj Adrie začelo v sredo na predlog poslovodstva družbe. Družba je namreč insolventna in nima več sredstev, da bi lahko najemala letala in poplačala zaposlene.Po neuradnih informacijah Financ je poljski letalski prevoznik Lot že opravil pogovore z Adrijinimi piloti. Iskal naj bi vsaj 10 pilotov za manjša letala, kar Adrijinim pilotom, ki imajo licence za v svetu že redkeje uporabljana letala proizvajalca Canadair, ustreza. Kabinsko osebje naj bi medtem prejelo ponudbe madžarskega prevoznika Wizz Air.Ob začetku stečaja so nekatere pomembnejše linije Adrie Airways že prevzeli tuji prevozniki. Vlada je medtem sprejela spremembe zakona o letalstvu, po katerih ta izjemoma omogoča vzpostavitev gospodarske javne službe za opravljanje posameznih letalskih linij. To bi lahko država vzpostavila, če bi zaradi nezanimanja letalskih prevoznikov Slovenija izgubila pomembne letalske povezave.V javnosti se ugiba tudi o možnosti ustanovitve nove letalske družbe. Po poročanju nekaterih medijev bi lahko vrzel zapolnila tudi tuja, že obstoječa letalska družba, ki bi zaposlila vsaj del osebja Adrie.