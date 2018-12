Zaposleni zapuščajo CSD, napovedana stavka

LJUBLJANA – V Sindikatu centrov za socialno delo SINCE 07 opozarjajo na neustrezno kadrovsko politiko v centrih, zaradi katere delavci ne morejo ustrezno opravljati nalog in strankam zagotavljati kakovostne obravnave, je opozoril predsednik sindikata Perica Radonjić. Kot je napovedal, bodo zato 9. januarja v CSD po Sloveniji izvedli opozorilno stavko.



Spomnil je, da v sindikatu že desetletje opozarjajo na neprimerne in nevzdržne kadrovske pogoje v centrih, ki izvirajo iz neustrezne kadrovske politike in zato tudi kadrovske podhranjenosti. »Do zamud prihaja stalno že vse od leta 2012, glavni vzrok zanje pa je kadrovska podhranjenost,« je pojasnil Radonjić. Če ne bo sprememb, napovedujejo stavko v večjem obsegu Kadrovske podhranjenosti v CSD ne zanikajo niti na ministrstvu, vendar pa med članstvom sindikata ni več tolerance za odlaganje kadrovskih rešitev, je poudaril predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivalšek. Če ministrstvo ne bo sprejelo konkretnih predlogov za rešitev nastalih razmer, pa je napovedal tudi izvedbo stavke v večjem obsegu. Zaposleni zapuščajo delo Preobremenjenost kadra se kaže v vedno večjem absentizmu, morda še resnejši pa je po besedah predsednika sindikata pojav prezentizma. Delavci prihajajo na delo oboleli, saj vedo, da jih bo po bolniški odsotnosti neopravljeno delo počakalo. V zadnjem času pa opažajo celo odhajanje sodelavcev, ki podajajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v primeru, ko nimajo zagotovljene druge zaposlitve.



Po oceni sindikata bi bilo treba za normalizacijo razmer v CSD zaposliti najmanj 300 dodatnih delavcev. S tem bi se vzpostavili minimalni pogoji, v katerih bi strokovni delavci lahko kakovostno opravljali svoje delo.